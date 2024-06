Juventus, UFFICIALE: ‘colpo’ da 15 milioni

Juventus, adesso è ufficiale: dopo la chiusura di ieri del campionato il colpo è da 15 milioni di euro. I bianconeri in questo modo festeggiano

Ieri sera si è ufficialmente chiuso il campionato di Serie A e la Juventus, grazie alla vittoria della Fiorentina sul campo dell’Atalanta, ha chiuso al terzo posto in classifica alle spalle di Inter e Milan e con la Coppa Italia in bacheca. In poche parole, Massimiliano Allegri, esonerato dopo quello che è successo all’Olimpico e da un poco di giorni anche in causa con il club, ha raggiunto gli obiettivi sperati.

Ma di questo ormai è inutile proprio parlare ed è giusto concentrarsi su quello che sarà il futuro della Vecchia Signora. Che per una volta deve ringraziare i toscani che hanno permesso alla società che nell’area tecnica è guidata da Giuntoli, di guadagnare 15milioni di euro. Tutti soldi che poi verranno investiti sul mercato.

Juventus, il regalo della Fiorentina

Il tutto viene spiegato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport in edicola, che svela come il terzo posto regala ai bianconeri 3,5milioni di euro in più che vanno a fare un totale, appunto, di 15milioni. Che si vanno ad aggiungere ai 40-50 messi a disposizione per il mercato della sessione estiva che è iniziata da un pezzo, ma che ufficialmente ancora deve aprire i battenti.

Non sono ovviamente tantissimi soldi, ma con le uscite che potrebbero essere diverse – questa mattina si parla anche di Chiesa via per 25milioni di euro, visto che manca l’accordo per il rinnovo – il gruzzoletto per Thiago Motta potrebbe essere assai importante. Vedremo quello che succederà ovviamente nel corso delle prossime settimane, con la Juventus che, comunque, si è iniziata a muovere per diversi elementi.