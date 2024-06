Addio Milan, trasferimento lampo alla Juve: che rinforzo

Colpo Juventus improvviso: addio Milan, Giuntoli regala un rinforzo a Thiago Motta di altissimo livello. I dettagli

Il nuovo ciclo della Juventus sta per iniziare. L’annuncio di Thiago Motta è previsto per la prossima settimana: Giuntoli ha deciso di affidare a lui la panchina per iniziare un percorso completamente diverso rispetto a quello degli ultimi tre anni con Massimiliano Allegri. L’idea è quella in primis di tornare a competere seriamente in Italia e in Europa, di migliorare la qualità del gioco e di valorizzare il materiale tecnico.

La rivoluzione è quindi affidata ad un duo che promette molto bene. Ma per raggiungere gli obiettivi prefissati bisogna intervenire sul mercato e creare una squadra che sia all’altezza della situazione e che possa interpretare al meglio la proposta di gioco del nuovo allenatore. Ci saranno un po’ di cambiamenti fra entrate e uscite: svecchiamento e rinnovamento, con la necessità di portare in rosa giocatori con determinate caratteristiche. In attesa del possibile rinnovo di Adrien Rabiot (potrebbe essere decisivo Thiago Motta, suo ex compagno di squadra al Psg), per il centrocampo si cerca un mediano che possa garantire qualità ma anche presenza fisica e recupero. Sul taccuino di Giuntoli ci sono diversi profili ma quello più interessante sembra esser stato già individuato. E a pagarne le spese potrebbe essere una rivale: il Milan.

Juventus in vantaggio: niente Milan, colpo a centrocampo ad un passo

Anche i rossoneri hanno la stessa necessità: portare a Milanello un centrocampista con doti più difensive. L’uomo giusto potrebbe essere Youssouf Fofana del Monaco, in scadenza di contratto a giugno 2025 e voglioso di una nuova avventura in una squadra di livello più alto.