Allegri ritorna subito al timone, ribaltone in Serie A: “Contratto biennale”

Allegri torna subito al timone: ribaltone clamoroso in Serie A che potrebbe vedere protagonista l’ex tecnico della Juventus che ha da poco rescisso

C’è uno dei più importanti e vincenti allenatori degli ultimi anni libero sul mercato dopo la rescissione ufficiale con la Juventus di qualche giorno fa. Parliamo ovviamente di Massimiliano Allegri, che ha detto addio al bianconero con un anno d’anticipo e che insieme al club ha trovato un accordo per non andare per vie legali. Tutto giusto, dopo un amore infinito che ha portato a molti trionfi.

Rimane quindi libero sul mercato, anche se in Europa se si esclude quella del Manchester United, le panchine importanti sono occupate. E ancora, inoltre, i Red Devils non sanno quello che faranno con Ten Hag: le valutazioni sono in corso. Allegri piace a molti, inutile dire qualcosa di diverso, perché chi vince ha sempre ragione. E a spiegare quello che potrebbe succedere nell’immediato futuro ci ha pensato il giornalista Nicolò Schira, attraverso il proprio canale Youtube.

Allegri in Serie A, c’è la pista

“Non è propenso ad andare in Arabia, rimane lo United in Europa però ancora non si sa. La sensazione – ha sottolineato Schira – è che vorrebbe rimanere in Italia, ma non ho conferme sul Monza, che è una squadra della quale si è parlato. Ma un club di Serie A, che fa le coppe, uno squillo all’agente lo ha fatto”.

“Un’idea, ma attenzione, se fa le coppe, parte sinistra della classifica. Due più due potrebbe fare quattro”. Evidente che Schira senza mai nominarla parli della Lazio che in questo momento sta attraversando un momento di tensione con Tudor. Potrebbe essere la Capitale, quindi, la prossima città che potrebbe ospitare Massimiamo Allegri.