Allegri si è promesso a un club di Serie A: ribaltone last minute

Allegri si è promesso a un club di Serie A, un’indiscrezione che ha del clamoroso: cambiano le carte in tavola.

Prima il Napoli, poi il Bologna. Oggi, per quanto riguarda la nostra Serie A, è il giorno degli annunci ufficiali. Ieri, in realtà, era stata la Fiorentina ad aprire le danze, nominando Raffaele Palladino come nuovo tecnico al posto del partente Vincenzo Italiano. Che, a sua volta, è finito sulla panchina del Bologna, rimasta vacante dopo l’addio di Thiago Motta, promesso sposo della Juventus. “È il valzer degli allenatori, bellezza”.

La notizia del giorno, però, è lo “sbarco” di Antonio Conte a Napoli. Un matrimonio, quello con Aurelio De Laurentiis, che in molti ritenevano non fosse possibile. Ed invece l’ex condottiero di Juventus e Inter, dopo l’esperienza non particolarmente positiva al Tottenham, ha deciso di sposare la causa degli azzurri, desiderosi di ripartire e di tornare a sognare in grande per dimenticare una stagione da incubo. E la Signora? Come ha riportato oggi l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l’ufficialità di Motta non arriverà prima della prossima settimana. Con il tecnico italo-brasiliano è tutto fatto ma per l’annuncio bisognerà attendere ancora qualche giorno.

Allegri si è promesso a un club di Serie A, verso un ritorno al Milan?

Un altro club che molto presto svelerà il nome del suo prossimo allenatore è il Milan. Ormai da giorni è noto come la scelta della società rossonera sia ricaduta su Paulo Fonseca.

Massimiliano Allegri ha dato totale disponibilità al trasferimento al Milan.

Ragionamento in corso da parte della società.

Potrebbe esserci un colpo di scena clamoroso. — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) June 5, 2024

L’ex tecnico della Roma, oggi (ancora per poco) al Lille in Francia, è l’uomo che prenderà il posto di Stefano Pioli, nonostante i mugugni della piazza. Occhio, tuttavia, ai possibili ribaltoni dell’ultim’ora. Sì, perché stando a quanto riportato sul social X dallo speaker radiofonico Edoardo Mecca, il Diavolo potrebbe clamorosamente virare su Massimiliano Allegri, rimasto libero dopo il turbolento triennio con la Juventus. “Ragionamento in corso da parte della società – scrive Mecca – Potrebbe esserci un colpo di scena clamoroso”.