Calciomercato Juventus, tutto fatto: accordo UFFICIALE

La Juventus sta lavorando sodo per cercare di allestire una squadra capace di far bene nella prossima stagione agonistica.

La missione di Giuntoli e del suo staff sarà quella di riuscire a portare a Torino dei calciatori in grado di elevare lo spessore tecnico della squadra. La Juve nel prossimo campionato vuole vincere lo scudetto ma sa bene che per farlo bisogna ingaggiare degli elementi di primo piano in tutti i reparti.

I tifosi dunque si aspettano delle grandi novità nel corso delle prossime settimane. Anche perché la Juventus potrà contare sui soldi che arriveranno dalla partecipazione alla prossima Champions League. Soldi che serviranno proprio per essere protagonisti sul mercato.

Juventus, Kaio Jorge torna in Brasile

Prima di parlare di possibili acquisti però in casa bianconera si guarderà anche alle cessioni, considerando la volontà del club di recuperare un tesoretto ma allo stesso tempo anche alleggerire il monte ingaggi. E’ ufficiale la partenza dell’attaccante Kaio Jorge.

O Cruzeiro comunica que chegou a um acordo verbal para a transferência, em definitivo, de Kaio Jorge, junto à Juventus-ITA e ao estafe do atleta. O atacante é esperado em Belo Horizonte ainda nesta semana. Caso todas as condições negociais sejam mantidas e o atleta seja… pic.twitter.com/DNyR1aKeuv — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) June 5, 2024

“Il Cruzeiro comunica di aver raggiunto un accordo verbale per la cessione a titolo definitivo di Kaio Jorge, insieme alla Juventus e allo staff dell’atleta. L’attaccante è atteso a Belo Horizonte entro questa settimana. Se tutte le condizioni della trattativa verranno mantenute e l’atleta supererà le visite mediche, Kaio Jorge vestirà la maglia del Cruzeiro per le prossime cinque stagioni” si legge nel comunicato del club brasiliano. Kaio Jorge nell’ultima stagione ha vestito in prestito la maglia del Frosinone senza tuttavia riuscire a incidere come avrebbe voluto.