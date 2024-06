Il top club europeo fa “guerra” alla Federazione: incubo retrocessione

Il top club europeo fa “guerra” alla Federazione, si scatena il panico oltremanica: i campioni provano a giocare d’anticipo.

La sensazione, almeno stando alle opinioni degli addetti ai lavori d’oltremanica, è che si stia per scatenare una vera e propria “guerra civile”. E nel prossimo campionato potremmo vederne delle belle. Già in quello che si è appena concluso non sono mancati i colpi di scena, con una classifica che da un giorno all’altro è stata stravolta dalle penalizzazioni.

Parliamo della Premier League e le squadre in questione sono Everton e Nottingham Forest, che nonostante le sanzioni per le presunte violazioni del fair play finanziario alla fine hanno comunque raggiunto l’obiettivo della salvezza. I Toffees hanno dovuto fare i conti con 8 punti totali di penalità, mentre ai Tricky Trees ne sono stati comminati “soltanto” quattro. Ma i prevvedimenti della Federazione calcistica inglese potrebbero non finire qui. Tra i club sotto la lente della FA e che rischiano dunque grosso c’è anche il Manchester City, accusato di aver violato per 115 volte il regolamento finanziario del massimo campionato.

La dirigenza dei Cityzens ha sempre respinto queste accuse. E adesso che sa che sta per arrivare una possibile “mazzata” è pronta ad agire d’anticipo.

🔺EXCLUSIVE

Manchester City have launched an unprecedented legal action against the Premier League in a move that has sparked civil war in English football’s top flight.

The outcome could dramatically alter the landscape of the professional game, @Lawton_Times reports

— Times Sport (@TimesSport) June 4, 2024