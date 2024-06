Milinkovic-Savic alla Juve, tutto vero: l’indizio fa sognare i tifosi

Futuro di Milinkovic-Savic alla Juve? Spunta l’indizio che fa sognare i tifosi bianconeri, il serbo può tornare in serie A nel futuro prossimo

Se c’è un giocatore che è stato sognato a lungo dai tifosi della Juve e anche dagli addetti ai lavori nelle ultime stagioni questi è sicuramente Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo dopo tanti anni alla Lazio è passato la scorsa estate all’Al-Hilal dove è stato protagonista con 23 presenze e 10 reti. Nessuno si aspettava un anno fa una scelta così esotica per la propria carriera, quando mezza Europa lo seguiva.

Ma non è mai troppo tardi per tornare indietro: secondo alcune voci di corridoio, il suo ambientamento in Arabia Saudita non è andato come desiderava ed è pronto a fare ritorno nel Vecchio Continente. L’età ancora giovane, non avendo compiuto nemmeno 30 anni, fanno da prologo ad una nuova esperienza nel calcio che conta.

Milinkovic-Savic ritorna in serie A? Possibile futuro alla Juve

Come detto la Juve lo segue da tempo, un vecchio pallino della dirigenza, molto più di quanto lo sia oggi Teun Koopmeiners. L’olandese piace tantissimo a Giuntoli sin da quando era al Napoli. Il serbo, invece, è desiderato da qualsiasi uomo della società si sia alternato in quel di Torino.

Di sicuro non sarà facile strapparlo al club saudita dopo la spesa di circa 40 milioni di euro spesi la scorsa estate, ma un tentativo può essere fatto. Decisiva sarà la volontà del giocatore. Anche perché spunta anche un nuovo indizio che può essere beneaugurante per i tifosi. Ci riferiamo alle quote del suo possibile passaggio in bianconero.

Come prevedibile ci sarà una vera e propria rivoluzione in estate a partire dalla scelta del nuovo allenatore, che con ogni probabilità sarà Thiago Motta. A quel punto si inizierà a pensare al mercato con la priorità che verrà data al centrocampo. Il pallino di Giuntoli è Koopmeiners e infatti il suo approdo in bianconero è quotato 2,50 secondo gli esperti di Sisal. Subito dietro di lui, a sorpresa, c’è il “Sergente”.

Un arrivo di Milinkovic alla Juve è infatti bancato dagli esperti 4,50. Una quota che fa sognare i tifosi, per il possibile arrivo del serbo come nuovo faro di centrocampo. Più alte, invece, secondo gli scommettitori le probabilità di vedere in maglia bianconera Samardzic a 5 o di Khéphren Thuram, fratello e figlio d’arte, attualmente a Nizza. Il suo sbarco nel capoluogo piemontese è dato a 6. Se è vero che i bookmakers non regalano soldi, i fan bianconeri possono iniziare a sognare.