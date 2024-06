Si ‘vendicano’ di Thiago Motta: Juventus ribaltata dopo la Champions

Juventus ribaltata dopo la Champions, ecco cosa potrebbe succedere, adesso, relativamente alla questione: tutti i dettagli.

Il Bologna, forte della qualificazione in Champions League, ha adottato una posizione ferma riguardo al futuro di Riccardo Calafiori: non intende lasciarlo andare via. Questo è il punto di partenza per il mercato estivo dei rossoblù, che vedono nel giovane difensore un elemento chiave per affrontare al meglio la prossima stagione europea.

Tuttavia, la situazione potrebbe evolvere. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore stesso e dall’offerta che la Juventus potrebbe presentare. Se il club bianconero decidesse di mettere sul piatto una somma considerevole, i dirigenti del Bologna potrebbero dover rivedere la loro posizione iniziale.

Calafiori rimane al Bologna? I rossoblu lo vogliono per la Champions

Per ora, il Bologna si mostra deciso a mantenere intatta la propria rosa, puntando su Calafiori per consolidare la squadra in vista delle sfide internazionali. La determinazione del club emiliano è evidente, ma nel calcio le dinamiche di mercato sono spesso imprevedibili e tutto potrebbe cambiare rapidamente.

Rimane quindi da vedere come si evolverà questa situazione nelle prossime settimane di mercato e se la Juventus riuscirà a strappare Calafiori al Bologna, oppure se il giovane talento resterà a disposizione dei rossoblù per la storica avventura in Champions League. Riccardo Calafiori è stato uno degli assoluti protagonisti di questo capolavoro stagionale qual è stato fatto dalla squadra emiliana. Insieme a Zirkzee è uno dei pezzi forti della squadra bolognese e, adesso, la Juventus con l’ormai ex tecnico del Bologna, punterà tutto sul giovane prodigio che oltre a ritagliarsi uno spazio importante nella big itaiana potrebbe diventare, anche, uno dei volti della nazionale. Rimaniamo, quindi, in attesa per ulteriori novità in merito alla questione. Ovviamente l’obiettivo rimane tra i prioritari per la Juventus.