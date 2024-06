Addio Juventus, il Milan brucia tutti: 40 milioni di euro

Queste settimane saranno decisive per capire quali saranno le mosse della Juventus nel corso del calciomercato estivo.

Si attende l’ufficialità della nomina del nuovo allenatore che prenderà il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Poi la dirigenza dovrà iniziare ad accelerare sulle trattative da portare a termine nel minor tempo possibile. Per allestire una squadra che possa vincere lo scudetto e magari farsi largo anche in Europa.

La Juventus potrà contare anche sui soldi che arriveranno dalla partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Un obiettivo che è stato raggiunto da parte dei bianconeri e che garantirà delle risorse economiche non da poco. Soldi con i quali il direttore Giuntoli dovrà cercare di portare a Torino dei giocatori di caratura internazionale. I tifosi si aspettano molto dal prossimo calciomercato, consapevoli del fatto che c’è la necessità di vedere dei rinforzi praticamente in tutte le zone del campo. Non bisogna però farsi mai trovare impreparati.

Juventus, addio Zirzkee: è ad un passo dal Milan

Su alcuni obiettivi infatti bisogna cercare di anticipare una concorrenza che è sempre più agguerrita. E che a volte può contare anche su una maggiore disponibilità economica rispetto a quella della società torinese. Nel calcio di oggi però non bisogna dimenticare che spesso e volentieri è la volontà del calciatore ad essere decisiva per la buona riuscita di una trattativa.

#Zirkzee, sempre più #Milan! 40 milioni più una decina di commissioni. Ingaggio da 4,5-5 milioni a stagione. Il #Milan era già vicino ieri sera, ora di più. Mancano gli ultimi dettagli, ma lui vuole solo il #Milan 🔥 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 6, 2024

Il giornalista Alfredo Pedullà ha confermato come stia per svanire per la Juve la possibilità di arrivare all’attaccante del Bologna Zirkzee. L’olandese infatti è vicino al Milan per una cifra di circa 40 milioni di euro più le commissioni. Sarebbe stato già trovato anche l’accordo economico con il calciatore.