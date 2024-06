Bomba Sky, un Top bianconero indosserà la maglia dell’Inter: i dettagli

Secondo quanto riportato da Sky ci sarebbe alle viste un grande colpo dell’Inter, arrivata ad un passo dalla chiusura per il giocatore bianconero

Nonostante il cambio societario, con l’arrivo di Oaktree e la nomina di Marotta come presidente, i nerazzurri rimangono i principali protagonisti del mercato e lo vogliono dimostrare anche con questo acquisto.

L’Inter sta preparando una campagna acquisti oculata ma ricca di colpi per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Nonostante abbiano appena vinto lo Scudetto della seconda stella i nerazzurri vogliono farsi trovare ancor più pronti al via della prossima stagione, con l’obiettivo di tornare a fare bene in Champions League, dopo la finale ottenuta nel 2023. Beppe Marotta, che con l’arrivo di Oaktree è diventato dirigente, sta sondando diversi nomi insieme a Piero Ausilio, nel tentativo di colmare quelle poche lacune ancora presenti nel roster.

Una di queste potrebbe essere quella del secondo portiere, da affiancare a Yann Sommer. Lo svizzero ha già 35 anni e quindi bisognerebbe trovare qualcuno più giovane e di prospettiva. Audero è arrivato in prestito dalla Sampdoria la scorsa estate ma potrebbe andare al neo promosso Como, lasciando il ruolo sguarnito.

Inter, il nome nuovo per la porta è Okoye dell’Udinese: può diventare il secondo di Sommer

Nel mirino dell’Inter per la porta c’era e c’è il brasiliano Bento, estremo difensore dell’Athletico Paranaense e terzo in nazionale, dietro a Ederson e Alisson. Per lui però il club verdeoro non chiede meno di 20 milioni e questo sta rallentando le trattative, nonostante l’Inter sia sulle sue tracce ormai da più di un anno (in precedenza c’era anche la Roma). Per questo si stanno cercando nomi di possibili alternative e una di queste, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport è Okoye dell’Udinese.

Il classe ’99 di origine nigeriana è sbarcato nel club bianconero nell’estate del 2023 e si è riuscito a ritagliare un posto da titolare nel corso dell’ultima stagione, sorpassando nelle considerazioni di mister Cioffi (e Cannavaro poi) Silvestri. In totale ha messo insieme 21 presenze totali con 5 clean sheet e 25 reti subite. La trattativa potrebbe decollare nelle prossime settimane qualora i bianconeri accettassero magari l’inserimento di qualche giovane nella trattativa, andando ad abbassare le pretese sul cartellino (all’incirca attorno ai 10 milioni di euro). Okoye può diventare nerazzurro a breve, per la gioia di Simone Inzaghi.