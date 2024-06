Ribaltone Juventus, Chiesa non firma e vola all’Inter: formula choc

By

Ribaltone Juventus. E’ già iniziata la lunga estate calda della società bianconera. L’anno ‘Uno’ si è già messo in moto. Eccome.

Thiago Motta è al Roland Garros, nel tempio parigino del tennis. A Parigi il tecnico italo-brasiliano ha vissuto un’esperienza fondamentale tra le fila del PSG. Tanto dell’uomo, e del professionista di oggi, va ricercato in quella splendida avventura.

I tifosi della Juventus attendono l’annuncio, l’ufficialità del suo approdo a Torino. Non ci dovrebbero essere ormai più dubbi, ma nel calcio, e soprattutto nel calciomercato, non si può mai esser certi di nulla. Nemmeno dopo pomposi annunci.

Cristiano Giuntoli, però, ha da mesi messo il cappello sull’ormai ex tecnico del Bologna. Lo ha fatto ben prima che i felsinei inanellassero la straordinaria serie di risultati che li ha portati addirittura in Champions League.

I tifosi della Juventus attendono l’annuncio. Attendono di ascoltare le prime parole del nuovo tecnico. Attendono, soprattutto, di sapere la sua idea di calcio e la valutazione che il tecnico ex Bologna dà di alcuni giocatori della rosa bianconera.

In questi giorni si sta facendo un gran rumore attorno alla figura di Federico Chiesa, uno dei giocatori più forti della Juventus ed uno dei più amati dalla tifoseria bianconera. Davvero Federico Chiesa può salutare la Juventus?

Colpo gobbo di Marotta

La vicenda di Chiesa è la priorità assoluta, in questo momento, in casa Juventus. Ha superato perfino la questione legata al rinnovo di Adrien Rabiot.

Federico Chiesa ha il contratto che scadrà il 30 giugno 2025. Pertanto o rinnova, con qualunque formula, oppure la Juventus sarà costretta a metterlo sul mercato per non perderlo a zero il prossimo anno.

Perdere Chiesa, e perderlo poi a parametro zero, rappresenta un doppio incubo per la Juventus. E quando si parla di grandi prospetti che è possibile acquisire a parametro zero ecco che all’orizzonte compare, inquietante, la figura di Beppe Marotta.

Un incubo ricorrente, in queste ultime stagioni, per la Juventus e per i suoi tifosi. Marco Barzaghi di ‘Sportmediaset‘ sul suo canale YouTube ha lanciato la bomba di mercato:

“Sembra ci sia un interesse reale per quella che l’altro giorno era solo una provocazione, ovvero Chiesa. Per molti non funzionerebbe nel 3-5-2 di Inzaghi, però l’allenatore dell’Inter spesso riesce a trasformare i giocatori e a fargli toccare delle vette mai toccate“.

Beppe Marotta, però, attenderebbe il 2025 per poterlo prendere a parametro zero nel caso, estremo, che il giocatore rimanga alla Juventus fino alla naturale scadenza del contratto che lo lega alla società bianconera.

Ipotesi agghiacciante per la Juventus e per i suoi tifosi. Altro che anno ‘Uno’. Chiesa all’Inter scatenerebbe una rivoluzione. L’ennesima.