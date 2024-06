Szczesny si accasa in un’altra big di Serie A, tradimento Juve

Il futuro di Wojciech Szczesny alla Juve è fortemente a rischio: il portiere potrebbe trasferirsi in un’altra big di Serie A

Tra le colonne della Juve negli ultimi anni c’è sicuramente Wojciech Szczesny, sinonimo di affidabilità tra i pali e per l’intero gruppo bianconero, protagonista negli scudetti e in tutte le coppe alzate al cielo dalla Vecchia Signora nell’ultimo ciclo.

Tutte le storie d’amore, però, possono finire, anche quelle in cui ci si è amati di più e quella con l’estremo difensore polacco dovrebbe chiudersi durante la prossima estate. L’arrivo di Michele Di Gregorio dal Monza – un’operazione ormai portata a termine da Cristiano Giuntoli – è un chiaro segnale di come stiano andando le cose, con la Juve che ha deciso di affidarsi all’ex Inter per i prossimi anni e, dunque, di cedere l’attuale titolare.

E per Szczesny di certo il mercato non manca, anche perché, nonostante la sua carta d’identità non sia più così verde, ha fatto molto bene anche durante l’ultima stagione, confermandosi uno degli elementi migliori, a dispetto degli alti e bassi della squadra. Un’altra big italiana potrebbe essere un’opportunità non da poco: sono pronti a convincere il numero uno a tradire la Juve e firmare il contratto.

Il Milan piomba su Szczesny: serve l’addio di Maignan

L’insider Nick Semeraro ha fatto il punto della situazione sulla partenza di Szczesny sul suo profilo X e ha elencato tutte le possibilità sul suo futuro. All’estero ci sono diversi interessamenti, come quello del Girona e di un paio di club di Premier League, che ancora non vengono specificati.

La pista più intrigante, però, è quella che porterebbe il portiere direttamente al Milan, a pochi chilometri da Torino e in una diretta rivale del club con cui ha giocato per anni. L’operazione potrebbe verificarsi solo in caso di addio di Mike Maignan. Il francese è in trattative per il rinnovo di contratto, ma se dovesse arrivare una maxi offerta, i rossoneri la prenderebbero in considerazione e avrebbero già in menta il sostituto.

Non va neanche scartata del tutto l’ipotesi che Szczesny si ritiri dal calcio giocato dopo l’avventura con la sua Polonia a Euro2024, in cui spera di mettersi in evidenza ancora una volta e di fare la differenza. Bisognerà aspettare ancora qualche settimana, poi sapremo tutto, con la certezza che l’ex Arsenal non sia mai stato così lontano da Torino.