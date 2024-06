Calciomercato Juventus, sarà addio: vola da Cristiano Ronaldo

By

Calciomercato Juventus, il più affascinante mistero dell’ormai prossima estate. Come si muoverà il mercato del direttore tecnico Giuntoli?

Che volto avrà il mercato della Juventus, il primo dell’era di Cristiano Giuntoli? I pareri attraversano tutte le possibili gradazioni di giudizio.

Si parte da chi denuncia come la Juventus sia assolutamente impossibilitata a fare mercato per via dell’ingente debito accumulato, con ulteriori ed inenarrabili rischi cui andrebbe incontro, fino ad arrivare a chi ritiene che il mercato della società bianconera assumerà colori e toni fantasmagorici.

I tifosi della Juventus crediamo sarebbero già soddisfatti della ‘tradizionale’ via di mezzo. Un mercato ‘soddisfacente’ soprattutto per il nuovo tecnico, Thiago Motta. E’ la nuova guida bianconera che sta dettando la linea da seguire.

Spetterà poi al direttore tecnico, Cristiano Giuntoli, cercare di reperire sul mercato quanto di meglio possibile secondo i desiderata di Motta. Un occhio e mezzo al bilancio ed alle spese ‘possibili’, il resto al mercato ed alle occasioni che questo può offrire.

Investimenti mirati e tagli oculati, in nome di quella competitività unita alla sostenibilità che è quanto di più complesso si possa immaginare. Giuntoli, però, sta seguendo la ‘retta via’ indicata da John Elkann, sia per quanto riguarda mercato sia per la parte che attiene al fondamentale taglio del monte ingaggi.

Szczesny al passo d’addio

La Juventus è ancora la società con il monte stipendi più alto della Serie A. E’ uno degli ultimi ‘ricordi’ della gestione di Andrea Agnelli. Fin dal suo arrivo alla Continassa, datato quasi un anno fa, Cristiano Giuntoli ha iniziato l’opera del taglio delle spese. Occorre proseguire.

Gli addii di Paul Pogba ed Alex Sandro lasceranno sul tavolo due ingenti ingaggi. Presto potrebbe aggiungersene un altro. Fabrizio Romano ci indirizza verso il profilo interessato e lo fa attraverso un post sul suo profilo X:

“L’Al-Nassr ha avviato una trattativa per ingaggiare Wojciech Szczesny dalla Juventus come nuovo portiere. La Juve è disposta a cedere Szczesny, visto che Di Gregorio arriverà con un accordo da 18 milioni di euro e la trattativa con Perin inizierà presto. La decisione spetterà al portiere polacco“.

All’Al-Nassr il numero uno della Juventus potrebbe ritrovare il suo ex compagno Cristiano Ronaldo, più che mai simbolo della Saudi League. Per la prima volta, forse, Wojciech Szczesny potrebbe valutare concretamente l’ipotesi di lasciare la Juventus. Dopo sette anni.