Douglas Luiz alla Juve: la fidanzata è più famosa di Diletta Leotta

Se Douglas Luiz firmerà con la Juve, potremo vedere in giro per il Bel Paese la sua splendida e popolarissima dolce metà.

Con il calciomercato estivo ormai alle porte, Douglas Luiz è tornato con una certa prepotenza nei radar bianconeri. La richiesta è altissima, ma di sicuro il gioco vale la candela. E lo sa bene la Juventus, che potrebbe decidere di assoldarlo per rinforzare il centrocampo e per rendere la rosa ancor più completa.

Qualora l’affare andasse in porto, sarebbe una festa doppia per la Vecchia Signora e per i suoi tifosi. Averlo a disposizione sarebbe un valore aggiunto, ma non è da sottovalutare quanto gradevole sarebbe vedere la sua dolce metà in giro per Torino, di tanto in tanto. Non tutti sanno, infatti, che il 26enne di Rio de Janeiro ha una fidanzata famosissima. Una donna, molto amata, che è ancor più celebre di Diletta Leotta, che tra qualche giorno convolerà a nozze con Loris Karius, anche lui, a quanto pare, in odor di serie A.

Lady Luiz altro non è che Alisha Lehmann, la popolarissima stella dell’Aston Villa. Con 16,6 milioni di follower su Instagram, non v’è dubbio che la calciatrice svizzera sia una vera e propria stella. E ve lo immaginate quanto sarebbe bello imbattersi in lei per le strade di Torino, quelle poche volte in cui campionato femminile, presumibilmente, le darà un po’ di tregua?

Con Douglas Luiz c’è un’altra stella in arrivo

Luiz e Lehmann si sono conosciuti nel 2021, hanno intrapreso una relazione ma si sono poi lasciati nel 2022, per ricominciare a frequentarsi un anno dopo, nel 2023. Sono affiatati, complici, e hanno deciso, di comune accordo, di fare in modo che il calcio in casa loro fosse un tabù.

“Le persone dicono sempre che siamo una coppia di celebrità, ma siamo normalissimi – ha detto Douglas Luiz in un’intervista al Daily Mail – Andiamo a mangiare fuori. Andiamo a giocare a bowling o a fare shopping. L’altro giorno ero al supermercato senza cappellino o cose del genere. Voglio semplicemente vivere la mia vita. Se poi qualcuno vuole una foto con noi, va bene. Qui in Inghilterra è tutto tranquillo. Se vado a fare la spesa in Brasile, è una follia, quasi impossibile. Qui conduciamo una bella vita”.

Ci sono buone probabilità, dunque, ammesso ovviamente che l’affare vada in porto, che la splendida Alisha inizi a frequentare un po’ più assiduamente il Bel Paese. Motivo in più per sperare che la società bianconera faccia questo grande sforzo economico, no?