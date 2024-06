Milik cambia maglia, scambio da urlo tra la Juve e una Big di Serie A

Milik potrebbe diventare l’attaccante di un altro club di Serie A, mentre alla Juve arriverebbe un gran colpo di calciomercato.

La stagione 2023/24 per la Juventus è stata contraddistinta sicuramente da tanti alti e bassi. Il team bianconero, infatti, ha disputato un’ottima parte di annata, riuscendo anche a tenere il passo dell’Inter di Simone Inzaghi, ma da febbraio in poi la squadra guidata da Massimiliano Allegri si è sciolta come neve al sole.

Tuttavia, proprio nel rush finale della stagione, la Juventus ha avuto un ultimo sussulto, vincendo la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Inoltre, la ‘Vecchia Signora’ è riuscita comunque a raggiungere l’obiettivo principale dell’annata: tornare a qualificarsi per la Champions League. Ma dopo il successo della seconda competizione nazionale c’è stato l’esonero di Massimiliano Allegri.

Il tecnico toscano è stato sostituito nelle ultime due giornate da Montero, mentre per il futuro sarà Thiago Motta a guidare la Juventus. L’annuncio ufficiale ancora deve arrivare, ma Cristiano Giuntoli ha già chiuso da tempo con l’ormai ex allenatore del Bologna. Con la scelta dell’ex giocatore come nuovo guida tecnica, di fatto, la ‘Vecchia Signora’ ha in mente di attuare una vera e propria rivoluzione. Quest’ultima potrebbe riguardare Arkadiusz Milik.

Mercato Juve, possibile scambio tra Milik e Kayode della Fiorentina: gli aggiornamenti

Secondo alcune indiscrezioni di mercato, infatti, il centravanti polacco potrebbe lasciare la Juventus. Una delle possibile destinazioni dell’ex giocatore del Napoli è la Fiorentina dell’ex giocatore juventino Raffaele Palladino. Il club viola, di fatto, ha la necessità di affidare il reparto offensivo ad una prima punta sia esperta che, soprattutto, garantisca un certo numero di realizzazioni.

La Fiorentina, infatti, ha fatto troppa fatica negli ultimi due anni a trovare un bomber in grado di sostituire Dusan Vlahovic. Al contempo, però, Cristiano Giuntoli vorrebbe in cambio di Milik un giovane di grande prospettiva, ovvero Michael Kayode. Il terzino destro arriva da stagione davvero positiva, visto che l’ha portato anche ad essere tra i 100 candidati per vincere il prestigiosissimo premio ‘Golden Boy’.

Kayode sarebbe davvero un grande colpo per la Juventus, sia per la sua giovane età ( a luglio farà 20 anni) che per il suo valore tecnico. Anche se la Fiorentina difficilmente lascerà andare uno dei giocatori più importanti della rosa, soprattutto in un possibile scambio con Milik. Il polacco salterà gli Europei per infortunio, ma lo stop forzato sarà di 40 giorni motivo per cui sarà pronto per l’inizio della nuova stagione. Rocco Commisso, in caso di cessione di Kayode, ha comunque intenzione di incassare tanti milioni di euro e non sarebbe propenso ad accettare contropartite tecniche.