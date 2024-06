Addio Juve, ora è finita davvero: il Milan paga la clausola e lo prende

Mercato dei rossoneri sempre più attivo alla ricerca del sostituto di Giroud: superata la Juve si avvicina il grande talento

Il calciomercato sta entrando sempre più nel vivo con le big nostrane che stanno pianificando al meglio i prossimi colpi da attuare. C’è chi ha già annunciato il suo nuovo allenatore – come il Napoli con Antonio Conte – e chi invece sta ancora lavorando per limare gli ultimi dettagli.

In questo secondo gruppo spiccano sia Juventus che Milan, le quali rispettivamente sono vicinissime ad annunciare Thiago Motta e Paulo Fonseca come loro nuovi allenatori. Una volta annunciati entrambi i tecnici, inizierà il calciomercato vero e proprio e tra i tanti nomi sondati da entrambe le dirigenze spicca quello dell’olandese Joshua Zirkzee, pilastro del Bologna che proprio con Motta ha raggiunto l’apice al termine dell’ultima stagione.

Juve-Milan, duello per Zirzkee: rossoneri in vantaggio

Joshua Zirzkee ha illuminato l’ultimo campionato di Serie A grazie alle sue giocate eccezionali, le quali sono state decisive per il Bologna per raggiungere il tanto desiderato piazzamento Champions. E ora sta diventando sempre più il principale uomo-mercato e uno dei principali desideri per l’attacco delle big italiane ed estere.

Come riportato da Sky Sport, la Juventus nei giorni scorsi aveva effettuato più di un sondaggio per il classe 2001 olandese, che con Motta ha lavorato alla grande sfruttando il suo talento. Tuttavia, nonostante il forte pressing delle ultime ore da parte di Giuntoli, il Milan rimane in vantaggio per mettere le mani sull’ex Bayern Monaco.

I rossoneri puntano il forte e dinamico centravanti olandese e non hanno problemi a spendere oltre 40 milioni di clausola rescissoria. Il problema principale di questa trattativa, almeno per il momento, rimane la ricca commissione richiesta dall’agente del calciatore, Kia Joorabchian. Quest’ultimo ha chiesto ai rossoneri circa 15 milioni di euro di commissioni, una cifra non di poco conto e che sta ostacolando la trattativa.

Quanto alla volontà del calciatore di sbarcare a Milano, la certezza è pressoché certa: Zirkzee ha espresso già il suo elogio nei confronti della società rossonera e da parte sua ha accettato un contratto di cinque anni a quattro milioni a stagione. Juventus, ma anche le inglesi Arsenal e Manchester United, rimangono in attesa nelle retrovie, ma le loro speranze si stanno affievolendo nelle ultime ore dato che il Milan ha in pugno la trattativa.