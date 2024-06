Comunicato UFFICIALE Juventus: Giuntoli ha chiuso l’affare

“Poi, il lungo recupero e il rientro in campo poco prima dell’inizio ufficiale della stagione 2023/2024, in occasione dell’amichevole “in famiglia” tra la Prima Squadra e la Juventus Next Gen andata in scena all’Allianz Stadium il 9 agosto. Un rientro in campo reso ancora più speciale dalla tripletta messa a segno. Successivamente, a fine agosto, l’inizio di una nuova avventura. Kaio Jorge è passato in prestito al Frosinone per l’intera annata 2023/2024. Un’annata che il classe 2002 ha concluso con 22 presenze all’attivo, tra tutte le competizioni, e con 3 reti all’attivo, le sue prime nella massima serie italiana. Ora una nuova tappa nella sua carriera, nuovamente in Brasile. In bocca al lupo per il futuro”.

Questa la nota del club, per intero, che svela l’ufficialità quindi dell’operazione Kaio Jorge che torna quindi in Patria, dove aver assaporato l’Europa e non aver lasciato il segno. Anche per via, come letto, dell’infortunio che lo ha costretto a lungo stop.