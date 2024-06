Juventus, UFFICIALE: ha firmato fino al 2027

Juventus, UFFICIALE: continuano a “fioccare” i rinnovi di contratto. Resterà altri tre anni a Torino.

La voglia di tornare ad essere competitivi su tutti i fronti è davvero tanta. Bisogna tuttavia ricordare che una Juventus vincente come quella dello scorso decennio, capace di mettere in bacheca 9 scudetti consecutivi e scrivere un pezzo di storia, non si costruisce in poco tempo.

Ne è consapevole soprattutto il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli, che nella prossima sessione di mercato cercherà di rendere ancora più forte e completa – ed in particolar modo più lunga, visto che la prossima stagione Danilo e compagni affronteranno tre competizioni – la rosa bianconera. Giuntoli tenterà di riuscirci senza spendere cifre abnormi e tenendo sempre sotto controllo il monte ingaggi. Il nuovo Consiglio d’amministrazione ha dettato la linea dopo essersi insediato in seguito al terremoto societario dell’autunno 2022: la Juventus sarà ambiziosa ma dovrà crescere in maniera del tutto sostenibile. Lo sa anche il nuovo allenatore bianconero (ancora ufficiosamente) Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano, che sarà presentato nei prossimi giorni, è a conoscenza del fatto che non si farà più il passo più lungo della gamba.

Juventus, UFFICIALE: i bianconeri rifirmano la “gioiellina” Beccari

Nutre le stesse ambizioni anche la Juventus Women, che dopo aver fatto incetta di titoli in patria, nelle ultime due stagioni è arrivata dietro alla Roma.

Women | Chiara Beccari torna alla Juventus e rinnova fino al 2027 ✍🏻⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) June 10, 2024

Per le bianconere questo è una sorta di “anno zero” e la società sta facendo il possibile per regalare al nuovo allenatore Max Canzi i primi innesti importanti. C’è anche chi invece rientra dai rispettivi prestiti, come ad esempio l’attaccante classe 2004 Chiara Beccari, che ha appena firmato il rinnovo fino al 2027. La 20enne ha fatto bene al Sassuolo ed è pronta a dare il suo contributo anche a Torino.

“È ufficiale – si legge nella nota del club – il ritorno in bianconero dell’attaccante classe 2004 dopo una stagione in terra emiliana – successiva a quella in prestito al Como Women (nella stagione 2022/2023, ndr) – tra le fila del club neroverde, con il quale ha totalizzato 21 presenze in campionato, segnando 5 reti e fornendo anche 5 assist”.