Non solo Chiesa: dalla Juve al Napoli, nuovo ribaltone

Calciomercato Juventus, non solo Chiesa: Antonio Conte è pronto ad un altro sgarbo alla sua ex squadra. Iniziati i sondaggi

Antonio Conte ha deciso di mettere il bastone tra le ruote alla Juventus. L’ex tecnico bianconero, che si è seduto ufficialmente sulla panchina azzurra, non solo ha messo nero su bianco, si dice, la voglia di strappare Chiesa a Thiago Motta, ma secondo il Daily Mail avrebbe messo nel mirino anche un altro elemento accostato, anche con molta insistenza, alla Juventus.

Non c’è una vera e propria trattativa al momento, ma si parla solo di sondaggi esplorativi, di primi contatti: le prime fasi di quella che potrebbe diventare un’operazione importante ovviamente.

Calciomercato Juventus, anche il Napoli su Greenwood

Il nome è quello di Greenwood del Manchester United, l’anno scorso al Getafe dove ha disputato una bella stagione, e che ha chiuso la sua esperienza dentro ai Red Devils, nel corso degli ultimi giorni sono state parecchie le voci che lo volevano nel mirino di Giuntoli. Qualcuno si è ribellato per quelli che sono stati i problemi giuridici del giocatore, accusato di violenza domestica (denuncia poi ritirata), ed è per questo che, forse, qualche club un pensiero non l’ha fatto.

In ogni caso, a quanto pare, il nome di Greenwood, esterno offensivo dalle qualità tecniche di certo evidenti, piace anche al Napoli. Conte ha in mente una rivoluzione e potrebbe essere un incubo bianconero, visto che non vuole cedere nemmeno Di Lorenzo, che ha rotto con la società, e che Giuntoli porterebbe volentieri dalle parti di Torino.