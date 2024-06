Torna Alvaro Morata per 13 milioni di euro, tifosi in visibilio

Il futuro di Alvaro Morata ancora in Serie A, ci siamo: 13 milioni di euro per il ritorno del bomber spagnolo

Il calciomercato estivo sta già portando non poche novità nel calcio italiano. Una delle prossime potrebbe riguardare un bomber che conosce benissimo la Serie A: Alvaro Morata.

La punta 31enne è stata in numerose occasioni accostata alle big italiane, Juventus in primis ma anche Milan, Inter e Roma. Il presente parla di un contratto in essere con l’Atletico Madrid che scadrà non prima del 30 giugno 2026. Ma la realtà dei fatti dice altro, parla di un Morata pronto a cambiare definitivamente aria con la Serie A pronta evidentemente a riabbracciarlo. Il nazionale iberico, impegnato con la Spagna per Euro 2024, nelle scorse ore ha rilasciato delle dichiarazioni davvero scottanti ai microfoni di ‘Marca‘. Al centro di tutto, chiaramente il suo futuro. Un futuro che a sorpresa potrebbe vederlo lontanissimo dall’Atletico Madrid. “Per me la cosa più semplice è andare a giocare all’estero“, ha rivelato l’ex bomber della Juve.

“Se vedo che l’Atletico vuole ingaggiare otto attaccanti, allora capisco che non sono più una priorità per il club. Non posso rimanere all’Atletico Madrid e non giocare“. Un messaggio chiaro e tondo, come ogni estate da anni a questa parte, riporta il nome di Morata per il calcio nostrano che poi ha aggiunto: “Non so se sono nei piani di Simeone o della società. Ogni estate sembra che non vada bene per lui, ma è il contrario”. A questo punto sarebbe già pronta una proposta da 13 milioni di euro per convincere i ‘Colchoneros’ a lasciar partire a titolo definitivo l’ex centravanti di Real e Juve.

Morata torna subito: 13 milioni e firma. Occasione per Juve e Milan

13 milioni di euro sul piatto ed una firma che potrebbe essere più vicina del previsto. Occhio, niente Juventus: perché ad Alvaro Morata in questo momento starebbe pensando il Milan.

Con decisione la società di Via Aldo Rossi sonda il terreno per uno dei sogni ricorrenti della dirigenza rossonera: Alvaro Morata. La pista Juventus potrebbe rimanere in piedi ma il Milan ha urgenza di chiudere almeno un grande attaccante e le difficoltà legate alle commissioni da pagare per Zirkzee, potrebbero spingere il ‘Diavolo’ a chiudere altri affari. Lo ha ammesso Ibrahimovic in conferenza stampa: “Stiamo guardando tanti giocatori”, ha rivelato lo svedese sul tema del nuovo bomber che rimpiazzerà Giroud al centro dell’attacco. Che si tratti proprio di Morata? Giorni caldi, bollenti per il club di Cardinale.

Ed uno come Morata, per doti tecniche e cinismo sotto rete, farebbe assolutamente comodo a Paulo Fonseca. Lo spagnolo, nel suo ultimo anno a Madrid, ha collezionato 48 presenze tra campionato e coppe con ben 21 reti e 5 assist vincenti all’attivo.