Torna alla Juve, lo scambio con Miretti è da favola

La Juventus sta pensando di intavolare una trattativa con Miretti al centro della scena, da sacrificare per arrivare ad un difensore

I bianconeri pensando a come rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta e non ci sono solo soluzioni di nome, ma anche idee su giovani interessanti e di prospettiva. Uno potrebbe essere un gradito ritorno.

La Juventus dovrà rivedere profondamente la propria rosa in vista della prossima stagione. Il cambio in panchina, con l’arrivo di Thiago Motta, ha messo Giuntoli nella condizione di accelerare su diverse trattative. Al secondo anno in bianconero, l’ex ds del Napoli sa benissimo che quest’anno dovranno essere completate più operazioni e anche di maggior qualità. La prima rivoluzione attesa è quella del centrocampo, dove è ormai alle battute conclusive l’acquisto di Douglas Luiz. Il brasiliano non è però l’unico innesto da 90 che La Vecchia Signora metterà a referto in questa sessione. Sin troppo sdoganato il nome di Koopmeiners, che piace tantissimo al nuovo tecnico come possibile trequartista incursore.

Come detto c’è da pensare però ad altri ruoli oltre la mediana e la difesa è uno di quei reparti attenzionati. Il passaggio alla difesa a 4 creerà inevitabilmente un importante effetto domino. Alex Sandro ha già salutato, mentre Gatti e Bremer non possono bastare per l’intera stagione.

Juventus, nuova idea per la difesa: Giuntoli pensa a Vogliacco del Genoa

La Juventus sta pensando di riportare a casa un profilo come quello di Alessandro Vogliacco, considerato perfetto per poter entrare nelle rotazioni e soprattutto giovare alle liste. Si perché il ragazzo pugliese classe ’98, ha militato nelle giovanili bianconere, prima di giocare con l’Under 23. Poi è stato girato al Pordenone e da lì ha raggiunto il Genoa, con cui quest’anno ha collezionato 20 presenze in Serie A.

Per arrivare a Vogliaccio Giuntoli potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Miretti, di cui si discute da tempo con Il Grifone. Il centrocampista dell’Under 21 è uno dei pezzi in uscita e si vorrebbe intavolare una trattativa sulla base di uno scambio, magari con un conguaglio in favore dei bianconeri. Oltre al genoano, poi, il ds juventino proverà a regalare a Thiago Motta un altro nome di spessore, con il profilo di Calafiori da tenere sempre in prima fila. Vedremo alla fine se tutti i tasselli andranno al loro posto.