L’Inter prende un top player dalla Juve, l’indizio è inequivocabile

In casa bianconera sono preoccupati, l’eterno rivale Beppe Marotta sogna un nuovo incredibile sgarbo. L’affare è possibile

L’Europeo di calcio è appena cominciato e c’è curiosità per capire chi alzerà la Coppa e vincerà il titolo di campione d’Europa. Mentre diversi calciatori sono impegnati in questa competizione i top club sono attivissimi sul mercato, a caccia delle occasioni più interessanti.

Molto importante è notare la scadenza di contratto del calciatore e i giocatori con la scadenza di contratto più vicina possono rivelarsi interessanti opportunità, specialmente addirittura se il loro contratto terminerà tra pochi giorni. A livello europeo sono pochi i top calciatori ancora con il futuro in bilico e tra questi uno dei nomi più importanti è Adrien Rabiot.

Il centrocampista della Juve e della Nazionale francese ha il contratto in scadenza tra pochi giorni, la Juve lavora da tanto tempo al rinnovo ma ora le possibilità di un addio crescono di giorno in giorno. I tifosi sono preoccupati inoltre da un rumors di mercato, una scelta che avrebbe dell’incredibile. Rabiot è ambito da club italiani ed europei e il fatto di poterlo prendere a parametro zero rappresenta un vero affare, parliamo di un Nazionale francese titolare e il costo delle commissioni – per calciatori di questo livello – non rappresenterebbe affatto un problema. L’Inter è da sempre molto attenta a queste opportunità.

Juve in ansia, possibile un clamoroso scippo

Beppe Marotta è molto attento ai calciatori a parametro zero, negli ultimi anni ha effettuato diversi colpi di questo tenere, basti pensare a Calhanoglu o Marcus Thuram o i più recenti Zielinski e Taremi. Ora l’Inter sogna lo sgarbo ai grandi rivali, portare Rabiot in nerazzurro.

Non è una trattativa semplice, ci sono costi importanti e l’Inter vede il suo reparto già abbastanza folto. Oltre ai nerazzurri c’è anche il Milan e diverse compagini europee, intanto però un indizio stuzzica i tifosi. Secondo i bookmakers il passaggio del centrocampista francese all’Inter è quotato solo 3, lasciando intendere come le parti siano davvero vicine.

I tifosi bianconeri sperano solo in una coincidenza, vedere uno dei propri beniamini dai propri rivali non è un grande inizio e l’avventura di Thiago Motta in bianconero comincerebbe sotto i peggiori auspici. Oltre a questo in molti hanno notato uno scatto Instagram con Rabiot insieme a Marcus Thuram e in molti sui social hanno commentato questo scatto come un nuovo ulteriore indizio. Insomma Rabiot all’Inter non è più utopia, l’affare ora è possibile.