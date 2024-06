Scambio da brividi con la Juve, Thiago Motta allenerà una stella degli Europei

Thiago Motta sogna per la sua Juventus una pedina di fondamentale importanza, che può arrivare grazie ad uno scambio di alto livello

Il neo tecnico bianconero sta studiando le mosse giuste per migliorare la propria rosa e ne sta parlando con Giuntoli. Adesso il nome caldo è una stella degli Europei, che può essere inserito in un clamoroso scambio di mercato.

La Juventus di Thiago Motta è una creatura appena nata e ancora deve muovere i primi passi. Dopo la fine della stagione c’è l’appendice dell’Europeo da vivere con interesse anche per gli aspetti di mercato. Il tecnico italo brasiliano ha già avuto diversi colloqui con Giuntoli per la messa a punto della rosa futura e la promessa di intervenire in diversi ruoli cardine. La sua idea su alcuni giocatori di punta è stata chiara anche per influenzare le scelte di mercato (come la possibile rinuncia a Chiesa). Al di là delle cessioni ci sono già i primi nomi sul taccuino del ds bianconero, che rispondono al nome di Koopmeiners e Calafiori.

Due begli innesti a centrocampo e in difesa che arricchirebbero e non poco la rosa a disposizione dell’ex allenatore del Bologna. Anche in attacco però andranno presi giocatori funzionali al progetto tecnico. Si parla molto di Greenwood, ala velocissima in grado di segnare gol e fornire assist, ma non si può tralasciare anche il ruolo del centravanti.

La Juve pensa ad un super scambio in attacco: il ritorno di Morata con Kean all’Atletico Madrid

Dusan Vlahovic dopo le tante voci sul suo conto sembra destinato a restare a Torino anche nella prossima stagione. Il bomber serbo, impegnato con la sua nazionale agli Europei, è il 9 da cui ripartire anche la prossima stagione. L’infortunio di Milik e il rendimento altalenante di Moise Kean, impongono però delle riflessioni su chi affiancare all’ex Fiorentina.

Dalla Spagna hanno riportato la notizia di un clamoroso scambio che potrebbe prendere piede nelle prossime ore: Morata a Torino e Kean a Madrid, sponda Atletico. Il centravanti delle “Furie Rosse” sarebbe felicissimo di tornare alla Continassa per provare la sua terza esperienza con la maglia bianconera. I rapporti con Simeone e la dirigenza dei Colchoneros non sembrano essere più idilliaci e praticamente è stato messo sul mercato. La sua valutazione si aggira attorno ai 12 milioni di euro e alla Juve piacerebbe chiudere lo scambio con il classe 2000 italiano. Vedremo se l’indiscrezione lanciata dal portale fichajes.net può rivelarsi vera nei prossimi giorni.