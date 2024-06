Ufficiale Di Lorenzo, scelta irrevocabile: in casa Juve quasi nessuno ci crede

Decisione presa su Di Lorenzo, obiettivo della Juventus: i bianconeri, e non solo loro, sono spiazzati, non se lo aspettavano

Juventus al lavoro, sul mercato, per rinforzarsi adeguatamente in vista della prossima stagione e consegnare a Thiago Motta una formazione all’altezza della situazione in campionato e in Europa. Tra i nomi più caldi, nelle ultime settimane, quello di Giovanni Di Lorenzo, sul quale si stanno susseguendo ribaltoni e notizie contrastanti.

In una stagione durissima e balorda, per il Napoli, una conclusione arroventata, con le dichiarazioni dell’agente del capitano che avevano lasciato intravedere una rottura clamorosa con l’ambiente. Messo in discussione e contestato, il giocatore ha vissuto come tutti gli altri compagni di squadra periodi complicati. E stava riflettendo su un possibile addio.

Situazione ancora da definire, con il Napoli che in realtà vorrebbe trattenerlo. A iniziare dal nuovo allenatore Antonio Conte, che con il ds Manna ha avuto un colloquio con Giuffredi per cercare di mettere le basi per una permanenza. Da parte dello stesso Di Lorenzo, non sono arrivate aperture particolari, il discorso sarà comunque probabilmente rinviato alla fine degli Europei. Per la Juventus, si tratterebbe di un rinforzo di spessore sulla fascia destra difensiva. Giuntoli ci spera, conoscendo le doti del calciatore. Al momento, qualsiasi soluzione sembra aperta. A Torino e a Napoli, si osserva con trepidazione per motivi opposti. Intanto, occhio a un ennesimo colpo di scena.

Di Lorenzo, i tifosi lo vogliono fuori dalla formazione: ribaltone in Nazionale

Il rendimento non eccezionale di Di Lorenzo in questa stagione si sta confermando anche in Nazionale. Dove il suo esordio a Euro 2024 non è stato esattamente da incorniciare.

Prestazione con pochi acuti con l’Albania, senza errori particolari ma con una certa mancanza di brillantezza che si è avvertita. A questo punto, il Ct Spalletti, pur considerandolo un inamovibile, dovrà riflettere sul da farsi.

Cresce il partito di coloro che lo vorrebbero fuori dalla formazione contro la Spagna. L’umore dei tifosi della Nazionale è stato descritto da un sondaggio condotto dal sito ‘Calciomercato.it’, secondo cui sarebbe il giocatore del Napoli quello maggiormente a rischio di sostituzione nel prossimo match con gli iberici, giovedì sera. Di Lorenzo è stato il più votato in questo sondaggio, davanti a Frattesi e Scamacca. Scalpita dunque alle sue spalle, per un posto sulla fascia destra, Matteo Darmian, autore del resto di una grande annata, invece, con l’Inter.