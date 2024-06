Juventus, addio UFFICIALE: ci ha messo la firma

Juventus, l’addio è ufficiale: cambio d’agente per uno dei prospetti più promettenti dei bianconeri. Ecco la decisione

L’addio è ufficiale. Un cambio d’agente che la Juventus sicuramente sapeva da diverso tempo. Una notizie, riportate da TuttoSport, che vede protagonista Luis Hasa, stellina della squadra Next Gen bianconera che milita nel campionato di Serie C.

Cambio, insomma: da Federico Pastorello a Fali Ramadani. Hasa, nei giorni scorsi, avrebbe voluto legarsi alla Juventus con un contratto fino al 2027, mentre la società ha esercitato l’opzione di rinnovo fino al 2025 con lo stesso stipendio. Ed è proprio per questo motivo, secondo quanto riportato dal giornale torinese, che Hasa avrebbe deciso di cambiare il proprio agente.

Juventus, Ramadani già si muove

E il nuovo avrebbe in mano già qualcosa per il proprio assistito. Una situazione da seguire con interesse perché non è detto che lo stesso possa rimanere in bianconero anche nel corso di questa annata.

Si parla di squadre interessate dalla Bundesliga, che avrebbero già messo sul piatto delle offerte, oltre che diversi apprezzamenti da club italiani che non hanno perso mai di vista le prestazioni di un giocatore, classe 2004, che ha dimostrato nel corso della sua breve carriera di possedere delle qualità tecniche importanti. Hasa, insomma, potrebbe essere nel mirino di altre società e potrebbe lasciare la Juventus. Anche se, c’è da dirlo, i bianconeri hanno sempre puntato su di lui. Vedremo, intanto la notizia c’è. E seguiremo tutti gli sviluppo qualora nel corso delle prossime settimane ce ne fossero.