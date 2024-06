Kvaratskhelia-Juve, scambio assurdo col Napoli: annuncio in diretta

Le parole dell’agente del calciatore georgiano hanno fatto molto rumore. Nelle ultime ore è spuntata un’incredibile pista

Nonostante l’arrivo di Antonio Conte in casa Napoli continuano a esserci casi turbolenti. Prima quello relativo a Giovanni Di Lorenzo, capitano azzurro ma con gran voglia di salutare, poi nelle ultime ore quello relativo a Kvicha Kvaratskhelia.

Il talento georgiano è impegnato ad Euro2024 e le ultime parole dell’agente e del padre hanno scosso l’ambiente. Il Napoli vorrebbe rinnovare il suo contratto, ma al momento le parti sono distanti e il giocatore gradirebbe una nuova esperienza, magari in una squadra impegnata in Champions League. Napoli e Juve potrebbero avere un mercato intrecciato, d’altronde Manna ha lavorato nell’ultimo anno con Giuntoli ed i due hanno diversi obiettivi in comune. Kvaratskhelia alla Juventus è una possibilità che nessun tifoso napoletano si augurerebbe mai, ma la voce è incredibilmente uscita e fa tremare i tifosi.

La Juve già lavora da tempo a Di Lorenzo, il Napoli pensa a Chiesa e a diversi giovani interessanti che Manna conosce molto bene, basti pensare a Huijsen e Soulè, occhio quindi a questa doppia pista e attenzione anche a una clamorosa pista.

Kvaratskhelia-Juve, spunta l’annuncio in diretta

L’ex calciatore ed allenatore Massimo Bonanni ha parlato ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracana’, ha parlato di Euro2024 e ha commentato la possibile folle voce riguardo lo scambio tra Kvaratskhelia e Chiesa, ecco le sue parole:

“Kvaratskhelia-Chiesa? Scambio alla pari non penso, poi parliamo di giocatori diversi. Il georgiano ha più fantasia, ma per me insieme possono giocare. Per me potrebbero anche giocare insieme con Kvara a sinistra e Chiesa a destra, non saprei chi vince in un possibile scambio”.

Da dire che parliamo di situazioni contrattuali molto diverse, Chiesa ha solo un anno di contratto mentre Kvaratskhelia ha ancora tre anni di contratto e il Napoli si è mostrato irremovibile sul calciatore. Per Conte il giocatore è incedibile – visto anche il possibile addio di Osimhen – e il Napoli è pronto a offrirgli un nuovo contratto. Bonanni ha commentato anche dell’esordio di Chiesa ad Euro 2024 e ha esaltato le prestazioni dell’azzurro: “La prestazione di Chiesa all’esordio? Beh, ha fatto molto bene nel primo tempo mentre il secondo meno ma in generale è stato cosi per tutta l’Italia”, la chiusura del tecnico. Insomma Kvaratskhelia alla Juve è destinato a restare un sogno, ma i tifosi ci sperano.