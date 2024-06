Fulmine a ciel sereno Juve-Milan: tra i due litiganti il terzo gode

Fulmine a ciel sereno Juve-Milan, sia bianconeri che rossoneri potrebbero rimanere con il cerino in mano.

Ieri si è conclusa la prima giornata della fase a gironi di Euro 2024. A far calare il sipario su questo primo round sono state le sfide tra Turchia e Georgia e tra Portogallo e Repubblica Ceca. Oggi si riparte, con altri match interessanti.

Le prime a scendere in campo sono Croazia e Albania, due rappresentative che fanno parte del gruppo dell’Italia e già con le spalle al muro. A partire dal tardo pomeriggio, poi, a prendersi la scena sarà il gruppo A: i padroni di casa della Germania affrontano l’Ungheria, la Scozia invece la Svizzera. Tra due giorni toccherà all’Olanda di Ronald Koeman, domenica scorsa ha avuto la meglio 2-1 sulla Polonia, partendo con il piede giusto. Il commissario tecnico degli Oranje non ha regalato neppure un minuto al centravanti del Bologna Joshua Zirkzee, in Italia attualmente uno dei giocatori più ambiti, sogno di mercato sia della Juventus che del Milan. L’attaccante cresciuto nel Bayern Monaco e che quest’anno ha contribuito a portare gli emiliani in Champions League è stato convocato in extremis da Koeman. Inizialmente non faceva parte dei convocati ma gli infortuni di de Jong, Brobbey e Koopmeiners hanno convinto l’ex allenatore del Barcellona a portarlo con sé in Germania.

Attualmente, però, Zirkzee non rientra nelle rotazioni del c.t. olandese. In attesa di capire se Koeman cambierà idea, il classe 2001 continua ad infiammare il mercato.

🔴 Been told at Manchester United, Joshua #Zirkzee is still one of the desired targets for the attack!

ManUtd is aware of the concrete interest from AC Milan. However, the high commissions and demanded fees are currently complicating a transfer. ManUtd also informed about this.… pic.twitter.com/Dr6hjhrWWv

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 18, 2024