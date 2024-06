Ultim’ora, choc per uno dei tennisti più forti del circuito: se ne va all’improvviso!

Brutte notizie per uno dei tennisti più amati al mondo, se n’è andato all’improvviso: il giocatore è sotto choc, cosa è successo

Non si apre nel migliore dei modi la stagione sul verde per uno dei principali tennisti del circuito ATP. A pochissimi giorni da uno degli appuntamenti più importanti dell’anno, Wimbledon, un grande protagonista ha perso infatti uno dei propri punti di riferimento. Una notizia tremenda che ha lasciato tutti i suoi tifosi sotto choc. La decisione è arrivata all’improvviso, senza alcun preavviso, e adesso in molti si chiedono in che modo potrà reagire il campione.

In un periodo della propria carriera non così malvagio, seppur privo di grandi acuti, tutto sembrava far pensare che attorno a Stefanos Tsitsipas le nubi si fossero diradate. D’altronde il greco era reduce da un buon Roland Garros, terminato solo ai quarti di finale contro quel Carlos Alcaraz che, di lì a pochi giorni, sarebbe arrivato a conquistare per la prima volta Parigi superando anche il numero uno al mondo, Jannik Sinner, e Sascha Zverev in finale.

Tutto faceva presupporre quindi che il tennista greco potesse voltare pagina e presentarsi alla stagione sull’erba con il morale alto e la voglia di stupire tutti, per potersi regalare magari un Wimbledon da protagonista. Negli ultimi giorni però è arrivata una notizia che ha lasciato di stucco tutti i suoi tifosi: uno storico collaboratore di Tsitsipas ha infatti deciso di abbandonarlo, e lo ha fatto sbattendo metaforicamente la porta, con dichiarazioni destinate a fare molto rumore.

Tsitsipas sotto choc: accuse gravi nei confronti del tennista greco, il suo preparatore lo abbandona

Subito dopo Parigi, a quanto sembra, il suo preparatore fisico, Christos Fiotakis, ha deciso di mettere un punto alla loro collaborazione. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per Tsitsipas, che mai si sarebbe aspettato di dover cominciare la stagione sul verde senza l’ausilio di un membro importante del suo staff.

Ad aggravare la notizia del divorzio improvviso sono state però anche le parole rilasciate dallo stesso Fiotakis. Ai microfoni dell’emittente greca SDNA, il preparatore ha infatti dichiarato di essere insoddisfatto dell’etica del lavoro di Tsitsipas, di fatto accusandolo di non avere alcuna vera ambizione nel mondo del tennis.

“Non penso che Stefanos abbia come obiettivo raggiungere la vetta della classifica o vincere un torneo dello Slam“, ha dichiarato, senza troppi giri di parole, Fiotakis, dicendosi comunque soddisfatto per essere riuscito con il proprio lavoro a rimettere in piedi il tennista greco dopo l’ultimo infortunio che lo aveva colpito. Più di così, però, sente di non poter fare, visto e considerato che a suo parere Tsitsipas non ha davvero intenzione di impegnarsi per diventare un tennista migliore: “Ci sono cose che non posso controllare. L’atmosfera all’interno della squadra non corrisponde a quella che vorrei, ci sono altre priorità“.

Nonostante avesse quindi il sogno, nemmeno troppo segreto, di portare il tennista greco al meglio della forma ai Giochi olimpici, per permettergli di conquistare quell’oro sfuggito a Tokyo, Fiotakis ha deciso di farsi da parte nel momento clou dell’anno, per dedicarsi ad attività meno stressanti: “Non posso viaggiare per sette mesi consecutivi, stando a casa solo 25 giorni, se poi gli obiettivi che ci si pone non sono alti. Preferisco tornare alla mia vita quotidiana, senza troppo stress“.