Ultim’ora, un fedelissimo di Simone Inzaghi alla Juve: paura Inter

Adesso la Juventus potrebbe soffiare all’Inter uno dei fedelissimi di Simone Inzaghi: Giuntoli ci sta facendo un pensierino

La squadra di Thiago Motta deve rifarsi il look in vista del prossimo campionato e avrebbe individuato in un nerazzurro il profilo giusto per rinforzare un reparto nevralgico. L’affare può andare in porto.

Il mercato della Juventus deve ancora decollare e il primo colpo potrebbe essere proprio quel Douglas Luiz per il quale Giuntoli ha messo in piedi una nuova trattativa. L’uscita dalla trattativa con l’Aston Villa di Weston McKennie potrebbe portare ad una nuova accelerata. L’americano piace al Tottenham e non ha trovato l’intesa con il club di Monchi, che però appare propenso ad accettare l’inserimento di Enzo Barrenechea come contropartita assieme a Iling-Junior (e 25 milioni cash).

In attesa di capire se effettivamente il brasiliano della Premier sarà un nuovo rinforzo di Thiago Motta, c’è un altro nome che potrebbe interessare dalle parti della Continassa. Si tratta di Denzel Dumfries, esterno olandese dell’Inter che sta disputando gli Europei in Germania con la propria nazionale. Per lui sembra esserci un ritorno di fiamma da parte di Giuntoli.

La Juve pensa a Dumfries per la fascia destra: le sue dichiarazioni spaventano l’Inter

Dumfries è praticamente sul mercato da un paio d’anni, anche se può essere definito uno dei fedelissimi di Simone Inzaghi. Il laterale destro orange è stato uno dei fattori più positivi nelle ultime stagioni nerazzurre e di certo rappresenta un’eccellenza nel ruolo in giro per l’Europa.

Anche Koeman in nazionale gli riserva sempre un posto da titolare e questo non può che accrescerne il valore. Marotta e Ausilio sarebbero anche disposti a metterlo sul mercato a fronte di un’offerta importante, una di quelle che ti può far respirare il bilancio. Le dichiarazioni del ragazzo alla vigilia dell’importante sfida tra Olanda e Francia sono state tutto un programma e non hanno fatto piacere ai tifosi dell’Inter. Parlando ai microfoni di Sky Sport Dumfries ha dichiarato: “Promettere di non andare mai al Milan o alla Juventus? Nel calcio non si sa mai, anche se amo l’Inter”.

Insomma una bella finestra aperta in cui un dirigente esperto come Giuntoli potrebbe tuffarsi per regalare a Thiago Motta una pedina preziosissima. Per ora la trattativa tra le due big italiane non è ancora decollata ma di certo i bianconeri ci stanno facendo più di un pensierino.