Da Madrid arriva il nuovo centrocampista della Juve, scambio con Locatelli!

Direttamente da Madrid può arrivare il nuovo centrocampista per i bianconeri: a farne le “spese” potrebbe essere Manuel Locatelli

Un sogno che, però, non si è realizzato. C’è ancora amarezza in Manuel Locatelli. Ed il motivo è fin troppo noto: il fatto di non essere stato inserito nella lista dei 26 convocati per gli Europei, da parte del ct Luciano Spalletti, lo ha deluso non poco. Tanto è vero che lo ha fatto capire anche con una storia ‘nera’ pubblicata sul suo account ufficiale di Instagram.

Colpa, soprattutto, di una stagione per nulla esaltante quella che ha vissuto con i colori bianconeri. Tanto è vero che l’ex Sassuolo è stato al centro di numerose critiche per via di molte prestazioni a dir poco incolori. Le notizie negative, per lui, potrebbero anche non essere finite qui visto che è considerato un calciatore “cedibile” da parte della dirigenza. Le richieste per lui di certo non mancano, dalla Premier e non solo. A tal proposito non è escluso che possa profilarsi all’orizzonte un clamoroso scambio con l’Atletico Madrid. Il ‘Cholo‘ Simeone, infatti, lo vede come il giusto rinforzo per andare a rinforzare la linea mediana.

Juventus, che scambio con l’Atletico: Locatelli pronto a partire

Manuel Locatelli è uno di quei calciatori pronti a fare le valigie e lasciare la città di Torino e non solo: anche l’Italia. Non è assolutamente da scartare un possibile scambio con i ‘Colchoneros‘ che, di conseguenza, potrebbero spedire in Serie A un altro suo collega: vale a dire Saul Niguez. Il centrocampista spagnolo non è affatto uno degli intoccabili del manager argentino.

Lo stesso che avrebbe dato anche il “via libera” per una sua cessione. Questa volta, però, a titolo definitivo e non in prestito come accadde nella stagione 2021-22 quando vestì la maglia del Chelsea. Il nativo di Elche è un calciatore dall’ottima fisicità ed anche da un senso del gol non indifferente. Con i biancorossi, infatti, ha messo a segno più di 30 reti in 9 anni. Adesso, però, pare che sia arrivato il momento che le due parti si dividano.

Non è da escludere, a questo punto, che sia la Juventus che l’Atletico Madrid possano intavolare una trattativa ed un clamoroso scambio tra i due calciatori. Al tecnico Thiago Motta di certo non spiacerebbe avere in rosa un calciatore con un importante curriculum ed esperienza internazionale.