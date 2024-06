‘Pacchetto’ completo con Szczesny, epurazione Juve: lo aspetta CR7

In casa Juventus ovviamente l’attenzione si è spostata tutta sulle mosse di calciomercato che effettuerà la dirigenza.

Tanto lavoro da compiere in queste settimane per Giuntoli e tutto il suo staff. Chiamato a portare a Torino quei giocatori in grado di elevare il tasso tecnico di una squadra che nella prossima stagione partirà con grandi ambizioni. Considerando anche il fatto che i bianconeri saranno chiamati a scendere in campo su più fronti.

L’obiettivo della Juventus, prima di tutto, sarà quello di riuscire a conquistare quello scudetto che ormai manca da troppi anni. Ma ci saranno altri traguardi importanti per i quali lottare. Per questo motivo servirà avere a disposizione una rosa ampia e con tanti ricambi di spessore. Thiago Motta aspetta rinforzi e la dirigenza stavolta può contare sulle somme che arriveranno dalla partecipazione alla prossima Champions League. Soldi freschi che potranno essere investiti per allestire una squadra che possa aprire un ciclo vincente.

Ma in casa Juve l’attenzione deve rivolgersi anche alle cessioni. Perché si sta parlando ormai da tempo della possibile partenza di uno o più big nel corso dell’estate. In modo sì da recuperare altri soldi, ma allo stesso tempo anche di abbassare il monte ingaggi.

🚨📃 In addition to #AlIttihad, also #AlNassr have included Federico #Chiesa on their list to strengthen the attack. 🇸🇦

⏳ The 🇮🇹 winger, who will discuss his future with #Juventus at the end of #Euro2024, is also followed by #ASRoma, #Napoli and some #EPL clubs. 🐓⚽ @TEAMtalk https://t.co/i6bHzIC2tc pic.twitter.com/sbVlqUn7nq

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 19, 2024