Polveriera Vlahovic, Juventus spaccata in due: Giuntoli all’incasso

Calciomercato Juventus, occhio alla posizione di Vlahovic che potrebbe cambiare totalmente le carte in tavola. Ecco le parole del giornalista che segue i bianconeri

Tutto bello, fino al momento. Con Douglas Luiz ormai situazione chiusa, con Thuram messo nel mirino così come Koopmeiners, con Thiago Motta che ha fatto scattare tutti dalla sedia nel momento in cui il suo ingaggio è stato reso ufficiale.

Però, un piccolo allarme, durante una puntata di Juventibus, lo ha lanciato il giornalista di Mediaset che segue i bianconeri da moltissimi anni Gianni Balzarini. Ha parlato di una situazione attorno alle prestazioni del centravanti serbo da tenere in seria considerazione nel corso delle prossime settimane. E un po’ di brividi ci sono.

Polveriera Vlahovic, la situazione

“Secondo me c’è un grosso problema da risolvere – ha esordito – la spalmatura del contratto di Vlahovic. Dal primo luglio percepirà 12milioni di euro netti all’anno. Non so se parte dal primo luglio o primo settembre, ma prevede 12milioni di euro netti. Insostenibile per la società, non c’è molto tempo per ragionarci su. Magari si prendono l’estate, per soddisfare le pretese di una parte e anche dall’altra, ma è un problema grosso”.

E poi: “Senza dimenticare che Vlahovic non ha tutto questo mercato, e chi lo prende deve sobbarcarsi 12milioni di netti all’anno di stipendio. Mi pare sia una situazione sottovalutata, magari mi sbaglio io. Prendiamo per buone le sue parole, che vuole tornare a Torino, ma le prime indiscrezioni di allungare il contratto fino al 2028 non sembra sia una soluzione che piace”. Insomma, un Dusan che non sembra avere nessuna intenzione di spalmare il tutto. E questo, ovviamente, potrebbe creare qualche imbarazzo dentro il popolo bianconero.