Salta in extremis l’affare con la Juve, no alla cessione e mercato bloccato!

Il mercato della Juventus dipende dal destino di molti calciatori: in particolare, nelle ultime ore si segnala un dietrofront inaspettato

Il calciomercato sta entrando sempre più nel vivo con le maggiori squadre italiane ed internazionali desiderose di migliorare la loro rosa. Di sicuro, nel nostro campionato, è la Juventus la squadra che ha su di se le maggiori pressioni da parte dei propri sostenitori: dopo una stagione di alti e bassi come quella precedente e l’annuncio di Thiago Motta, le aspettative sono decisamente elevate.

Il tecnico italo-brasiliano è consapevole che per riportare in auge la formazione bianconera avrà bisogno di calciatori funzionali al suo stile di gioco: e per questo motivo ci si domanda quale sarà il futuro di Federico Chiesa, il cui profilo tattico non dovrebbe essere molto utile allo stile di Motta.

Oltre ai fattori legati al gioco, di Chiesa si sta parlando anche in ottica contrattuale: lui continua a rifiutare ogni approccio da parte di Giuntoli per il rinnovo, ma al contempo nemmeno le piste caldeggiate nelle ultime settimane sembrano soddisfarlo.

Oppini su futuro Chiesa: non andrà al Napoli

Si sta parlando in tal senso di un futuro di Chiesa ancora in Serie A, in particolare con la casacca del Napoli. Antonio Conte, uno che potrebbe convincere chiunque per via del suo background da vincente, lo vuole per rafforzare la rosa partenopea; mentre il presidente Aurelio De Laurentiis, a maggior ragione se riuscisse a piazzare Osimhen, non avrebbe fin troppi problemi a convincere lui e la Juve.

Il problema principale degli azzurri rimane però la non partecipazione alla prossima edizione della Champions League, per molti calciatori – Chiesa compreso – una competizione a dir poco fondamentale. Questa è l’opinione del giornalista e opinionista di chiara fede bianconera Francesco Oppini.

Nel corso della diretta tv di Diretta Studio, programma della rete Netweek Sport, il giornalista ha spiegato il motivo per cui un calciatore come Chiesa non accetterebbe mai la proposta azzurra. “Chiesa al Napoli? Non ci sono certezze, ma non credo alla pista Napoli, credo più a quella del Bayern Monaco“, spiega Oppini che rimane convinto del fatto che il fattore coppe potrebbe pesare moltissimo sulle scelte del classe ’97. Poi specifica: “Perché poi dovrebbe lasciare la Juventus per approdare in una squadra che non farà nemmeno le coppe? Inoltre che ruolo avrebbe Chiesa nel Napoli di Antonio Conte?”.