Va all’Atalanta per 12 milioni, è addio Juve

Niente da fare per la Juventus che vede sfuggire un calciatore destinato all’Atalanta per una cifra intorno ai 12 milioni di euro

Il calciomercato è entrato nel vivo e per le squadre è tempo di chiudere gli affari per presentarsi al completo già nei primi giorni di ritiro.

Negli ultimi giorni sono stati molti i nomi accostati alla Juventus con Thiago Motta che è in costante contatto con Cristiano Giuntoli per cercare di arrivare agli obiettivi per il prossimo campionato. Non arrivano però buone notizie in queste ore con i bianconeri che rischiano di veder sfumare un colpo per via dell’Atalanta che starebbe accelerando in maniera decisa sul calciatore con l’intento di chiudere a stretto giro di posta.

Calciomercato, beffa in arrivo per la Juventus: se ne va all’Atalanta

Stando a quanto affermato da Il Corriere di Bergamo, l’Atalanta avrebbe messo nel mirino Alexis Saelemaekers, esterno offensivo che non sembra rientrare nei piani del Milan in ottica futura. I bergamaschi sono quindi pronti a battere la concorrenza della Juventus che aveva messo gli occhi sull’ex Anderlecht.

Tornato al Milan dopo il mancato riscatto da parte del Bologna, Alexis Saelemaekers appare destinato a dire addio ai rossoneri ancora una volta. L’intenzione del club meneghino è però quella di salutare il giocatore a titolo definitivo questa volta ed il prezzo è fissato intorno ai 12 milioni di euro. La buona stagione vissuta con la maglia dei rossoblu porterà diversi club a cercare il giocatore durante l’estate ma l’assalto dell’Atalanta ed i buoni rapporti tra le due società potrebbero favorire l’affare.

La Juventus, scelto Thiago Motta per la propria panchina, ha messo nel mirino l’ex jolly offensivo del Bologna proprio per via della sua duttilità e la capacità di giocare in diversi ruoli negli schemi d’attacco. Al momento non ci sarebbero però stati ancora contatti ufficiali tra Juve e Milan per il giocatore con l’Atalanta che sta cercando di stringere i tempi per battere la concorrenza ed assicurarsi il cartellino del classe 1999.

Nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi incontri tra la dirigenza dell’Atalanta e quella del Milan per provare a chiudere l’affare relativo all’esterno. Nelle scorse settimane i due club hanno già ufficializzato il passaggio a titolo definitivo di Charles De Ketelaere a Bergamo con il club orobico che ha esercitato il diritto di riscatto pattuito un anno fa in occasione del prestito del belga alla corte di Gasperini.