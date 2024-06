È ufficiale, un campionissimo per l’attacco della Juve: tifosi in delirio

Arriva un campionissimo per l’attacco della Juventus, oramai non ci sono più dubbi, tifosi in delirio per l’annuncio

La nuova Juventus di Thiago Motta sta iniziando a prendere forma. In attesa di capire quanti calciatori sono sicuri di fare le valigie ci sono importanti novità dal punto di vista degli arrivi. E’ tutto fatto (mancherebbe solamente l’ufficialità) per il trasferimento a Torino di Douglas Luiz.

Il forte centrocampista brasiliano arriva, a titolo definitivo, dagli inglesi dell’Aston Villa dopo una lunga ed estenuante trattativa. Ovviamente la dirigenza bianconera non ha alcuna intenzione di fermarsi qui. Oltre al centrocampo le novità riguarderanno, quasi sicuramente, il reparto offensivo.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Federico Chiesa (non mancano le offerte per il figlio d’arte) arriva un importante annuncio che porta la firma di Riccardo Trevisani. Il noto giornalista di ‘Mediaset’ è intervenuto nel corso del podcast, su ‘YouTube’, dal nome ‘Cronache di spogliatoio‘ in cui ha voluto fare il punto della situazione.

Juventus, che colpo per l’attacco: l’annuncio di Trevisani

Per Trevisani non ci sono dubbi: il solo arrivo di Douglas Luiz non basta. Ci mancherebbe altro visto che la ‘Vecchia Signora’ intende puntare ad alti livelli non solo in Italia, ma soprattutto in Europa. Ed è per questo motivo che, per l’attacco, serve uno di quei nomi che possa far impazzire l’ambiente bianconero.

Per il giornalista la Juventus dovrebbe puntare su un profilo giovane e che, allo stesso tempo, possa fare la differenza: il primo nome è quello di Jadon Sancho. Nell’ultima stagione è stato mandato in prestito al Borussia Dortmund, ma il suo cartellino è di proprietà del Manchester United.

Non è affatto un mistero che tra il calciatore ed il tecnico ten Hag i rapporti siano pessimi. Tanto è vero che i ‘Red Devils’ stanno spingendo per un addio definitivo del calciatore e non temporaneo. Finita qui? Neanche per sogno visto che, restando sempre in tema “Dortmund”, spicca il nome anche di Karim-Alyssa Adeyemi.

Anche lui è un profilo giovane (classe 2002) ma già con una buona esperienza internazionale. Questo il pensiero di Trevisani sui due atleti: “Che rinforzo mi aspetto dalla Juventus? Sicuramente un crack come dicono in Brasile. Uno che possa fare la differenza. Si parla sia di Adeyemi che di Sancho. Serve un giocatore salti l’uomo, uno forte e uno internazionale, uno di grande grande livello“.