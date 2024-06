Ci siamo, operazione da capogiro tra Juve e Roma: firma per 17 milioni

Il calciomercato entra nel vivo, occhio a una pazzesca operazione tra Juventus e Roma: affare da circa 17 milioni di euro

Nel nostro campionato, quella tra Juventus e Roma è una delle principali rivalità. Sfide sempre ad alta intensità e confronto molto sentito dalle rispettive tifoserie. Con intrecci che vanno anche oltre quanto accade in campo e che spesso e volentieri riguardano anche il calciomercato.

Nel corso degli anni, infatti, sono state numerose le operazioni che si sono svolte tra bianconeri e giallorossi. In alcuni casi, affari che hanno fatto comodo a entrambe le squadre. In altri, operazioni che hanno generato non poche polemiche. Niente di più e niente di meno rispetto a quanto, in generale, avviene nella sessione di trattative.

Quella attuale sta entrando nel vivo e vede la possibilità di uno o più affari sull’asse tra Torino e Roma. Squadre accomunate dalla necessità di rinforzarsi per sostanziare le proprie ambizioni, anche se con qualche difficoltà e con presupposti differenti. La Juventus sta cercando di realizzare un mercato d’attacco, anche se ha bisogno di monetizzare tramite diverse cessioni pesanti. Situazione ancora molto interlocutoria a Roma, dove però la dirigenza ha in canna qualche operazione ad effetto, per regalare a De Rossi i rinforzi richiesti per il salto di qualità. Si sta parlando molto di Federico Chiesa, ad esempio, ma non è l’unico nome a essere caldo.

Roma, non solo Chiesa: anche Kean nel mirino per l’attacco

C’è già stato, per il classe 1997 attualmente impegnato a Euro 2024 con la Nazionale, un incontro tra i giallorossi e il suo agente. Il discorso andrà ripreso prossimamente, per capire la fattibilità economica dell’affare e la effettiva volontà della Juventus e di Chiesa, con un rinnovo ancora in bilico. Ma attenzione anche a Moise Kean.

Se per Chiesa la cessione è possibile, ma in una atmosfera ancora di incertezza, appare chiaro che Kean andrà via da Torino, non essendo più nei piani della società ed essendo reduce da una annata che dire deludente è poco. E sono già diverse le operazioni in cui la Juventus sta cercando di utilizzarlo.

Oltre al possibile scambio con l’Atletico Madrid per Morata, pista che torna di attualità, Kean potrebbe essere un profilo ideale per la Roma, nel caso in cui avvenisse la partenza di Abraham. I giallorossi valutano il classe 2000 circa 17 milioni di euro, poco meno dei 20 milioni che chiederebbe la Juventus. La sensazione è che un accordo, se del caso, si possa anche trovare.