I bianconeri piazzano il colpo in casa Milan, affare da quasi 50 milioni

In arrivo quasi 50 milioni di euro nelle casse del Milan che si prepara a cedere uno dei suoi pezzi pregiati della rosa

Ormai da anni i club italiani prima di investire in acquisti ingenti decidono di finanziare le proprie operazioni in entrata con cessioni eccellenti.

Il Milan, per voce di Ibrahimovic, ha fatto sapere di non voler salutare Rafael Leao, Mike Maignan e Theo Hernandez durante questa sessione di trattative ma un altro big è pronto a salutare il club meneghino. Quasi 50 i milioni di euro che, però, potrebbero essere destinati ad entrare nelle casse del Milan con un club bianconero interessato ad una colonna della formazione di Paulo Fonseca. Nei prossimi giorni, infatti, è atteso un summit molto importante stando alle ultime indiscrezioni.

Calciomercato, 50 milioni in arrivo per il Milan: via una colonna

Secondo quanto affermato da TuttoSport, il Newcastle avrebbe messo nel mirino Fikayo Tomori, pronto a mettere sul piatto una somma intorno ai 45 milioni di euro per riportare il difensore inglese in patria.

Il Milan sarebbe disposto a lasciar partire il proprio centrale per una somma intorno ai 50 milioni di euro. Possibile che i club arrivino ad un’intesa a metà strada tra i 45 che i bianconeri sono disposti a proporre ed i 50 richiesti dal club meneghino. Un addio che, se si dovesse verificare, porterebbe Ibrahimovic, Moncada e Furlani a dover trovare velocemente un altro centrale di livello internazionale considerato il fatto che Simon Kjaer ha già salutato club e tifosi in occasione dell’ultima partita del campionato appena terminato.

Un Milan che si troverebbe quindi a dover rivoluzionare la propria difesa con almeno due centrali da acquistare in sede di mercato. Alessandro Buongiorno resta sempre l’obiettivo principale della società rossonera ma il Torino chiede circa 45 milioni di euro per il difensore che non è stato ancora utilizzato da Luciano Spalletti nella spedizione in Germania della nazionale italiana. Resta sempre viva la pista che porta a Jakub Kiwior, difensore polacco dell’Arsenal che il Milan cercò già durante il mercato di gennaio.

Sull’ex calciatore dello Spezia c’è però anche l’interesse della Juventus con Thiago Motta che ha fatto il nome del centrale per sistemare la propria retroguardia. Kiwior ha infatti lavorato con il tecnico italo-brasiliano proprio durante l’esperienza in Liguria con la sua cessione che ha fatto la storia dello Spezia con i 20 milioni di euro sborsati dalla società londinese per il difensore.