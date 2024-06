La Juve lo cede al Parma per 8 milioni, regalo promozione per Pecchia

Il mercato della Juventus sta per regalare una sorpresa: lascia i bianconeri, è pronto a trasferirsi subito al Parma

Il calciomercato bianconero sta per entrare nel vivo e pare proprio che Cristiano Giuntoli abbia in mente non poche novità, tra entrate ed uscite, per la rosa da consegnare il prima possibile al completo a Thiago Motta.

Da qui a poche settimane la Juventus potrebbe dedicarsi alle cessioni. Non è infatti scontata la permanenza di diversi big. Primo tra tutti Federico Chiesa, apparentemente già fuori dal progetto bianconero visto il mancato rinnovo del contratto in scadenza tra un anno esatto. E così il figlio d’arte, per evitare di salutare a zero, verrà venduto al miglior offerente salvo colpi di scena. Sulla strada dell’addio pure Adrien Rabiot anche se il discorso rinnovo, in questo caso, non è del tutto sfumato.

A questo punto Cristiano Giuntoli starebbe valutando un altro addio, questa volta meno atteso, soprattutto per la destinazione che sembra potersi concretizzare da qui a qualche settimana. I rapporti con la dirigenza del Parma, neopromosso in Serie A, sono ottimi. E così uno dei big che ha trovato meno spazio nell’ultima stagione agli ordini di Massimiiano Allegri, sembrerebbe non essere una priorità nemmeno per Thiago Motta. In questo modo Fabio Pecchia, che nel 2019/20 ha allenato la Juventus Under 23, si ritroverebbe in rosa un calciatore di primissimo livello che contribuirebbe pesantemente alla permanenza dei gialloblù in Serie A: ecco di chi si tratta.

Dalla Juve al Parma: colpo promozione da urlo

Il Parma ha chiuso una stagione strepitosa in Serie B, primo davanti al Como e pronto a riprendersi le luci della ribalta in Serie A dopo il periodo trascorso in cadetteria. Il primissimo regalo promozione per la squadra di Fabio Pecchia, come anticipato, arriverebbe dalla Torino bianconera.

Un affare strepitoso per l’attacco che risponde al nome di Arkadiusz Milik, centravanti della Polonia che negli ultimi tempi ha visto raramente il campo quando indossava la maglia della Juventus. Il 30enne, in scadenza nel 2026, lo scorso gennaio è stato accostato anche alla Lazio ma poi non se ne fece nulla. Adesso la situazione può cambiare ma con un epilogo diverso.

Il Parma sembra disposto a compiere un sacrificio economico, versando nelle casse della Juventus gli 8 milioni richiesti per il cartellino della punta classe 94. Milik, per esperienza e doti tecniche, sarebbe l’innesto ideale per Chiesa nella caccia alla salvezza, nonostante nell’ultimo anno in bianconero abbia avuto poco spazio per brillare. Nella sua stagione con la maglia della Juventus, presumibilmente l’ultima arrivati a questo punto, il nazionale polacco ha siglato 8 reti e firmato 1 assist vincente in 36 apparizioni, perlopiù a gara in corso ed appena 1056′ in campo. Un bottino comunque niente male che potrebbe convincere una volta per tutte il Parma a puntare su di lui.