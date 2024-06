“Non esisto più”: Pogba e le fake news, nuovo putiferio

I tifosi della Juventus aspettano con sempre più ansia novità riguardo le mosse di calciomercato della loro squadra del cuore.

Finora c’è da dire che il direttore Giuntoli non sta certo rimanendo con le mani in mano, la dirigenza al completo sta lavorando sodo affinchè la prossima stagione possa essere ricca di soddisfazione per chi ama i colori bianconeri. Si ripartirà con grandi ambizioni.

La Juventus nella stagione che inizierà tra qualche settimana vuole puntare in alto. La missione principale sarà quella di lottare per la conquista del tricolore, ma non bisogna dimenticare che l’undici allenato da Thiago Motta sarà protagonista anche su altri palcoscenici. Quello della Champions League, ad esempio, dove finalmente si torna a giocare per sfidare le altre big del vecchio continente. Anche per questo motivo il calciomercato della Juve è un argomento cruciale, perchè il nuovo allenatore aspetta rinforzi in tutte le zone del campo per avere a disposizione una rosa lunga e completa.

Juventus, le precisazioni di Pogba sui social

A centrocampo finora si sono registrate le voci e le trattative più importanti della Juventus, che in quel reparto ha assolutamente la necessità di investire. Recuperato Fagioli dopo la lunga squalifica, i bianconeri hanno ancora sotto contratto anche Paul Pogba. Squalificato per doping, è in attesa dell’esito del ricorso per capire il suo futuro.

Nel frattempo in queste ore stanno facendo parlare alcuni stralci, riportati in Nigeria, di una intervista che il francese ha rilasciato al social Hietip.sports su Tik Tok. “Sono morto, Paul Pogba non esiste più. Il calcio era la mia vita e la mia passione. Ma ora mi sento come se avessi perso me stesso” sono le frasi riportate. Lo stesso Pogba sui propri social, visti i titoli sensazionalistici, ha voluto con una battuta smentire di fatto quelle parole: “Non preoccupatevi ragazzi, sono ancora vivo”.