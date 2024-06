È ufficiale, adios Juve: giocherà a Madrid

Niente Juventus nella prossima stagione, arriva l’annuncio inequivocabile: il giocatore sarà a Madrid in campo

La Juventus inizia a spingere con forza sul mercato, per prepararsi a una stagione in cui le ambizioni della piazza e della dirigenza saranno considerevoli. Per i bianconeri, c’è da partire verso un nuovo ciclo che si spera vincente e per questo servono acquisti e rinforzi in quantità.

Certo, non sarà facile proporsi come competitor per lo scudetto e come squadra credibile in Champions League, per avanzare in Europa il più possibile. Ma è questa l’intenzione della Juventus, che dopo le ultime complicate annate vuole tornare a sentirsi protagonista in tutto e per tutto. Cristiano Giuntoli ha puntato con forza su Thiago Motta e vuole regalargli una squadra all’altezza.

Juventus destinata a cambiare volto, con i primi innesti ormai in arrivo, come Di Gregorio e Douglas Luiz. Acquisti che non finiranno qui, ne seguiranno altri anche in reparti differenti della rosa. Al tempo stesso, ci saranno delle partenze eccellenti. A due mesi dall’inizio del campionato e della fine del mercato, è in ogni caso difficile pronosticare che Juventus troveremo. Di sicuro, il ds bianconero, dopo uno scorso anno in cui si è limitato a una sorta di “apprendistato” per prendere confidenza con il contesto, anche per contingenze che non gli hanno permesso di operare in grande libertà, adesso vuole mettere mano alla rosa secondo le sue idee. Giuntoli, però, è costretto a incassare una brutta notizia per uno dei calciatori maggiormente sotto i riflettori in questo momento.

Il presidente dell’Atletico Madrid blinda Morata: “Resta con noi”

Si è parlato tanto, ancora una volta, del possibile ennesimo ritorno di Alvaro Morata a Torino. Una eventualità, però, che dopo gli ultimi avvenimenti sembra da escludere.

Nel corso di un evento che si è tenuto al ‘Wanda Metropolitano’, infatti, il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha blindato ufficialmente Morata, chiarendo che il giocatore rimarrà con la maglia dei ‘Colchoneros’, a dispetto delle voci di mercato.

“E’ un giocatore magnifico, è il numero nove della nostra squadra e penso che continuerà a essere un giocatore dell’Atletico Madrid, non ci sono problemi”, ha spiegato. Evidente la fiducia nel riuscire a trovare una quadra per la sua permanenza, nonostante Morata fosse rimasto deluso nell’apprendere delle voci sulla ricerca di nuovi attaccanti da parte dell’Atletico.