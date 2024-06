Tutto vero, un top della Nazionale tedesca alla Juve: c’è la conferma

L’ultima indiscrezione parla di un colpaccio per la Juventus: il nome del protagonista della Nazionale tedesca accostato ai bianconeri

La Juventus è già protagonista del calciomercato estivo che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 1 luglio. Non c’è ancora l’ufficialità ma sembra ormai tutto fatto per il trasferimento di Douglas Luiz dall’Aston Villa ai bianconeri. Giuntoli è riuscito a trovare un accordo con i Villans, che otterranno i cartellini di Iling Jr e Barrenechea più un conguaglio di circa 25 milioni di euro.

Il brasiliano – che andrà a guadagnare 4 milioni netti più bonus fino al 2029 – dovrebbe effettuare le visite mediche nella giornata di martedì. Ma non è questo l’unico colpo a centrocampo per la Juve. Giuntoli, infatti, sta monitorando attentamente anche Khephren Thuram: in caso di mancato accordo per il rinnovo di Adrien Rabiot – che vedrà scadere il suo contratto tra qualche giorno – il sostituto sarebbe proprio il 23enne del Nizza valutato dal club francese circa 20 milioni di euro. Dopo aver incassato il sì del figlio d’arte, il football director della ‘Vecchia Signora’ è pronto a sferrare l’assalto decisivo per suggellare la trattativa.

Juve, l’ex consiglia il grande colpo a centrocampo

Tuttavia, tra i tifosi bianconeri, c’è anche chi sogna ancora più in grande e spera di vedere arrivare alla Continassa qualcuno dei centrocampisti che hanno fatto faville nella stagione passata. Un desiderio ulteriormente alimentato dalle parole pronunciata da un grande ex della Juve come Andy Moeller.

Nella tifoseria bianconera nessuno può dimenticare l’ex calciatore tedesco, che ha indossato per due anni la maglia del club torinese riuscendo a vincere una Coppa UEFA. Proprio lui, in una recente intervista, ha consigliato alla sua ex squadra un possibile colpo di mercato.

Secondo Andy Moeller, infatti, la Juve non dovrebbe lasciarsi scappare uno straordinario talento come Florian Wirtz. “Se fossi il ds bianconero comprerei lui“, ha detto Moeller alla ‘Rosa’, aggiungendo però di essere consapevole che per strappare il 21enne al Bayer Leverkusen servirebbe un’offerta da capogiro.

D’altronde quella passata è stata una stagione straordinaria per il ragazzo di Pulheim. In 47 presenze complessive tra Bundesliga (primo successo nella storia del Bayer), Coppa di Germania (vinta in finale contro il Kaiserslautern) e Europa League (persa in finale contro l’Atalanta) Wirtz ha totalizzato la bellezza di 18 reti. Il giovane talento è poi andato a segno anche nella gara inaugurale di Euro 2024, mettendo la firma nel 5-1 con cui la Germania ha demolito la Scozia.