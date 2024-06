Comunicato Juve, affare da sogno in queste ore: contratto biennale

Arriva l’annuncio da parte della Juventus, che ha ufficializzato questa intesa valida per i prossimi 2 anni. Ottima notizia anche per Cristiano Giuntoli, ecco tutti i dettagli.

Ultimissime notizie sul futuro della Juventus. Prosegue il lavoro di costruzione del direttore Giuntoli che, su indicazione di Thiago Motta, sta lavorando per prendere i migliori talenti in giro per l’Europa e del mondo. I bianconeri, nelle ultime ore, hanno chiuso un nuovo accordo.

Prende forma la Juve del futuro. Attivissimo sul mercato, Giuntoli è alla ricerca di talenti da mettere a disposizione di Thiago Motta. La società ha dato carta bianca al dirigente che ha scelto il prima persona la guida tecnica, affidandosi all’ex centrocampista protagonista la scorsa stagione a Bologna. C’è grande attesa, da parte dei tifosi, di vedere all’opera Thiago Motta che introdurrà idee tattiche innovative all’interno dello spogliatoio della Vecchia Signora. Non resta che attendere l’inizio del ritiro con le prime amichevoli che, in qualche modo, daranno le indicazioni su quel che sarà la prossima stagione. Intanto, la società ha diramato un comunicato in merito all’accordo: ecco di cosa si tratta.

Juventus: adesso è UFFICIALE, i dettagli

Insieme dal lontato 2017, ancora una volta si rinnova la partnership che porterà dei benefici anche riguardo l’area tecnica bianconera. L’accordo è stato ufficializzato in queste ore con la Juventus che ha informato i tifosi in merito all’inesa biennale.

Si consolida la partnership fra la Juventus e la Cygames. La società bianconera ha rinnovato per altre due stagioni l’intesa con l’azienda giapponese, che sarà presente sulle prossime maglie della Vecchia Signora.

“Dal 2017 ad oggi con uno sguardo verso il futuro: si rinnova per altri 2 anni la partnership fra la Juventus e Cygames. Si forma, così un rapporto storico fra le due realtà”.

Leader nel settore dei videogiochi, la società giapponese è fra i player più importanti del settero. Grazie a questo accordo raggiunto, diventa il secondo brand più longevo sulle divise bianconero, ben 8 anni. La collaborazione fra Cygames e Juventus, ha portato e porterà dei benefici ad entrambi le parti. Dal punto di vista economico, un traguardo per la dirigenza bianconera che ha definito l’accordo per le stagioni 2024/2025 e 2025/2026 con i soldi che saranno utili per la costruzione della squadra in ottica mercato. Il logo di Cygames che sarà presente sul retro della maglia della Prima Squadra maschile.