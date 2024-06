La Juventus paga la clausola: Giuntoli firma un altro capolavoro

Calciomercato Juventus: i bianconeri stanno decisamente trattando il clamoroso ritorno in bianconero. La situazione

Per l’attacco la Juventus ha un obiettivo, che sarebbe un clamoroso ritorno. Con l’addio di Kean ormai destinato alla Fiorentina, e con un Milik che potrebbe salutare destinazione Francia, normale pensare ad un innesto. E il nome che circola è quello di Alvaro Morata.

L’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid, adesso impegnato all’Europeo, non sembra essere così contento di rimanere alla corte di Simeone. Non ha un ruolo principale, o almeno non lo potrebbe avere il prossimo anno visto che da quelle parti hanno deciso di puntare su Omorodion. E allora un addio è possibile. Magari con i soldi incassati da Kean, così come vi abbiamo raccontato ieri, Giuntoli potrebbe tentare l’assalto. In ogni caso, si tratta.

Morata alla Juve, si tratta

“Il giocatore vuole la Juve e l’Atletico è disposto a darlo ma si sta cercando di capire come smussare il discorso clausola. La Juve preferirebbe un pagamento dilazionato e non clausola pagata subito per intero”. Queste le informazioni che sono state riportate dallo speaker radiofonico Edoardo Mecca, che da un po’ di tempi dà aggiornamenti anche sulla sua squadra del cuore che è la Juventus, appunto.

Morata quindi sembrerebbe un obiettivo reale dei bianconeri di Giuntoli, che vogliono chiudere un’operazione importante nello spazio di poco tempo e regalare in questo modo a Motta un giocatore pronto, che sa adattarsi ai vari compagni di reparto, e che garantisce qualità lì davanti. In coppia con Vlahovic, poi, è un sogno ad occhi aperti.