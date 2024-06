Allegri nuovo commissario tecnico: decisione choc dopo il verdetto UFFICIALE

Allegri nuovo commissario tecnico: incredibile quello che potrebbe succedere dopo lo choc all’Europeo e il verdetto ufficiale

Massimiliano Allegri nuovo commissario tecnico. Non pare vero, ma è così. Non dell’Italia, ovviamente, Spalletti è ben saldo sulla panchina azzurra e spera, domani sera, di raggiungere i quarti di finale dell’Europeo battendo la Svizzera. Ma di un’altra nazionale, una che proprio in Germania ha deluso oltre le aspettative.

Parliamo della Serbia di Vlahovic. Così almeno viene spiegato dal sito locale telegraf.rs, che sottolinea come il livornese potrebbe essere preso in considerazione nelle prossime settimane dopo una grande delusione. Sì, hanno chiuso all’ultimo posto del raggruppamento Milinkovic-Savic e compagni, e hanno avuto la possibilità nell’ultima gara del girone di passare il turno con una vittoria ma non sono andati oltre lo zero a zero che li ha rispediti con anticipo a casa. E pensare che solamente sei squadre sono state eliminate: le qualità tecniche di questa squadra erano sicuramente migliori di altre.

Allegri e non solo, casting italiano

Nell’articolo che vi abbiamo citato prima si parla anche di quello che potrebbe essere un clamoroso casting italiano per prendere la panchina della nazionale. Sono delle ipotesi al momento, non c’è nulla di concreto. Ma la federazione ha voglia di alzare il livello e quindi sta pensando, appunto, di cercare un allenatore con delle caratteristiche precise.

Oltre ad Allegri nel mirino ci sarebbero anche altri due italiani: vale a dire Stefano Pioli che ha lasciato il Milan alla fine della stagione da poco conclusa e Maurizio Sarri che invece si è dimesso dalla Lazio. La scuola italiana