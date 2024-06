Choc in Italia, rescinde con un club eccellente e firma con la Juve!

Sarà un calciomercato di occasioni per la Juventus che ha già individuato il prossimo colpo: affare a costo zero

Nuovo obiettivo di calciomercato per la Juventus che ha tutte le intenzioni di aprire finalmente un nuovo ciclo. Rivoluzione tecnica da parte dei piani alti bianconeri che al termine della scorsa stagione hanno deciso di sollevare dall’incarico Massimiliano Allegri per puntare forte su Thiago Motta.

L’ex allenatore del Bologna ha firmato con la Vecchia Signora un triennale, e perciò fino al 2027, pari a 3,5 milioni di euro a stagione più bonus. Limati i dettagli con il nuovo allenatore, per il club bianconero è ora tempo di pensare alla squadra. C’è tanto da fare in casa Juventus ma la società si è già messa al lavoro.

Idea a costo zero per Cristiano Giuntoli che sa di non poter fare affidamento su un tesoretto chissà quanto ampio ed è per questo che il direttore sportivo punta ad un mercato intelligente: il nome in lista ha già deciso che lascerà la sua attuale squadra. Occasione ghiotta, dunque, per la Juventus che può così accaparrarsi un giovane talento senza spendere una fortuna.

Calciomercato Juventus: firma gratis con i bianconeri

Il nome caldo è ora quello d Kristoffer Askildsen, centrocampista norvegese classe 2001 attualmente in forza alla Sampdoria. La compagine di Andrea Pirlo, tuttavia, a partire dalla prossima stagione perderà il ventitreenne in maniera definitiva. Nonostante un contratto ancora abbastanza lungo, la scadenza recita 2026, l’ex Stabaek starebbe fortemente pensando di rescindere il contratto che lo lega ai blucerchiati per cercare una nuova sistemazione altrove.

La mancata promozione in Serie A della Samp ha sicuramente influito sulla scelta del talentuoso centrocampista che può ora diventare un nuovo giocatore della Juventus. Giuntoli vuole chiudere l’affare a vuole farlo a costo zero. Ciononostante, Askildsen potrebbe non rientrare subito nei piani della squadra juventina ma potrebbe inizialmente venir girato in prestito. Quest’anno ha giocato appena 18 partite in Serie B e una in Coppa Italia realizzando due soli assist.

Si pensa ad un possibile ritorno nei campionati nordici per lui visto che, oltre a quello della Juve, c’è anche un forte interessamento da parte dei danesi del Midtjylland. L’obiettivo dei bianconeri è perciò quello di ottenere il suo cartellino gratis per poi cederlo a titolo temporaneo così da permettergli di giocare regolarmente. Poi, una volta rientrato, si valuterà il futuro del norvegese.