Juve, sfuma l’acquisto più atteso: la notizia taglia le gambe ai tifosi

La Juventus continua ad essere scatenata sul mercato. Motta indica la via. Il colpo non si farà

Dopo aver concretizzato l’acquisto di Douglas Luiz, la Juventus prosegue il restyling del proprio centrocampo. Il prossimo passo consisterà nel definire la trattativa riguardante Khephren Thuram, per il quale verranno utilizzati i 13 milioni cash garantiti dall’operazione che permetterà a Moise Kean di sbarcare alla Fiorentina. In queste ore, poi, andranno avanti i casting finalizzati a potenziare il reparto offensivo.

Thiago Motta stima Dusan Vlahovic ed è pronto a puntare su di lui. In ogni caso, però, ha fatto sapere al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di avere bisogno di un altro attaccante di comprovato livello viste le tante partite in calendario tra campionato, Champions, Coppa Italia e Mondiale per club. Il manager, di conseguenza, si è mosso al fine di individuare i rinforzi ritenuti più adeguati allo stile di gioco praticato dall’ex Bologna.

Di recente si è parlato molto di un possibile ritorno di Alvaro Morata. Voci alimentate dallo stesso spagnolo che, di recente, ha spiegato di ritenere conclusa l’avventura in maglia biancorossa. Il rientro in Italia del 31enne appare possibile tuttavia il suo acquisto non rientra nei piani di Motta, che vorrebbe invece lavorare insieme ad una punta più giovane e disposta maggiormente al sacrificio militante in Serie A.

Juventus, sfuma l’acquisto sognato dai tifosi

Parliamo di Mateo Retegui, schierato titolare dal Ct della Nazionale Luciano Spalletti nel match contro la Croazia. Il 25enne, autore di 9 gol e 3 assist nelle 31 presenze collezionate quest’anno al Genoa, piace molto per la sua capacità di lavorare al servizio della squadra ed è ritenuto un ottimo vice-Vlahovic. Giuntoli, stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, si è quindi attivato con l’obiettivo di gettare le basi dell’operazione e sondare la disponibilità del calciatore a trasferirsi a Torino.

I rossoblù, dal canto loro, non hanno chiuso all’idea di farlo partire ma, per chiudere l’affare, chiedono almeno 40 milioni. Una cifra ritenuta eccessiva da Giuntoli che, in occasione del prossimo incontro, proverà a offrire al Grifone un giovane talento in modo tale da abbassare la quota cash.

Il nome è quello di Tommaso Barbieri che, nell’ultima stagione, si è spesso messo in evidenza in Serie B al Pisa (3 reti ed altrettanti passaggi vincenti in 31 apparizioni). Motta ha indicato la via, ora spetterà a Giuntoli riuscire a tagliare il traguardo. I tifosi se ne dovranno fare una ragione. Morata, rimasto nel cuore del popolo bianconero, non tornerà alla Juve.