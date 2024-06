Inter e Juventus al tappeto: doppietta da quasi 70 milioni

Inter e Juventus al tappeto: un doppio colpo in Serie A da 70 milioni di euro che toglie dai giochi sia i nerazzurri che i bianconeri

Lo sappiamo, ne abbiamo parlato diverse volte, e lo ribadiamo, purtroppo, ancora una volta: quando di mezzo arriva un club di Premier League per le italiane e difficile, per non dire impossibile, stare dietro. Le cifre sono diverse e l’appeal è sempre diverso.

E anche in questo caso, dopo continue voci, possibili chiusure, e tutto il resto delle parole che circola intorno ad un’operazione di mercato, possiamo tranquillamente affermare, almeno stando alle informazioni che arrivano dall’Inghilterra e precisamente da Team Talk, che Inter e Juventus, che hanno pensato a Zirkzee per il prossimo anno, così come ci ha pensato il Milan, che il giocatore sia destinato verso la Premier League. E le italiane sono pronte ad alzare bandiera bianca.

Doppietta dalla Premier, addio Juve

Anzi, in questo caso il Manchester United, che sta cercando in tutti i modi di rifondare una rosa che lo scorso anno non ha fatto quello che tutti si aspettavano, sarebbe pronto a piazzare il doppio colpo in Serie A da quasi 70milioni di euro. Un doppio colpo dal Bologna: non solo l’attaccante olandese, ma anche Ndoye, l’esterno offensivo che Thiago Motta ha lanciato lo scorso anno e che ha disputato una stagione straordinaria.

Da quelle parti si discute di un’offerta che potrebbe arrivare nello spazio di pochissimo tempo e che quindi chiuderebbe la pratica in maniera netta, senza possibilità d’appello per nessuno. E onestamente anche noi siamo convinti che presto la situazione potrebbe prendere una piega abbastanza netta, chiara. Di quelle che ribaltano tutte le situazioni di mercato pensate fino al momento.