Juve pigliatutto, arriva l’attaccante della Nazionale italiana: 23 milioni

La Juventus è una delle squadre maggiormente attive in sede di mercato con i bianconeri pronti a chiudere per la punta della nazionale.

Cristiano Giuntoli è al lavoro per chiudere gli affari in entrata ed in uscita per sistemare l’organico della Juventus in vista della prossima stagione.

L’ultima idea del direttore sportivo della Juventus è quella di portare alla corte di Thiago Motta un attaccante della nazionale italiana, da tempo nel mirino del club bianconero. Una trattativa che potrebbe andare in porto nel momento in cui la Juve riuscisse a cedere a titolo definitivo Moise Kean, nelle ultime ore sempre più vicino alla Fiorentina.

Calciomercato, gli occhi della Juventus sull’attaccante della nazionale

L’idea di Cristiano Giuntoli è quella di mettere sul piatto una proposta da circa 23 milioni di euro per Giacomo Raspadori. Una somma che difficilmente accontenterà il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che per l’ex giocatore del Sassuolo chiede 35 milioni di euro.

Possibile che l’accordo tra i due club arrivi a metà strada con la Juventus che potrebbe arrivare a mettere sul piatto 28 milioni di euro. Raspadori già in passato fu vicino alla Juventus che provò a strapparlo al Sassuolo senza però successo. Molto dipenderà da quella che sarà la decisione di Antonio Conte sull’attaccante classe 2000 con il neo allenatore azzurro che avrà un parere determinante su quelle che saranno le mosse del direttore sportivo Manna.

L’acquisto di Giacomo Raspadori da parte della Juventus diventerà possibile nel momento in cui Moise Kean saluterà i bianconeri. Il centravanti ex PSG è sempre più vicino ai viola che potrebbero versare circa 12 milioni di euro per il giocatore che attualmente ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025 con la Juve. Un affare che permetterebbe alla Juve di avere parte del denaro necessario da reinvestire in un nuovo acquisto.

Nel mirino della Juventus, in questi ultimi giorni, è finito ancora una volta Alvaro Morata. Lo spagnolo è pronto a salutare l’Atletico Madrid con i Colchoneros che sono alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione. La punta classe 1992 sarebbe quindi pronta ad un ritorno in Italia ed il suo legame con la Juventus è sempre forte dopo le due esperienze passate. Il gioco di Morata poi, si andrebbe a sposare alla perfezione con il gioco di Thiago Motta che apprezza molto i centravanti di manovra.