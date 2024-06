Non solo Douglas Luiz e Thuram: la Juve chiude un altro accordo

Per la Juventus questi sono giorni davvero caldissimi, siamo entrati ormai pienamente nel vivo di questo calciomercato.

Gli Europei sono in corso, con tutti gli occhi degli appassionati di calcio che sono rivolti alle partite in calendario. Tanti calciatori della Juve sono impegnati negli ottavi di finale, Thiago Motta sicuramente seguirà con attenzione le prestazioni dei suoi uomini.

La rosa della Juventus sarà interessata da profondi cambiamenti. La squadra bianconera vuole migliorare il rendimento della passata stagione. Si andrà dunque a caccia dello scudetto, che ormai manca da tempo in bacheca. E allo stesso tempo si proverà a far bella figura in Europa e nelle altre competizioni nelle quali si sarà protagonisti.

Juventus, il retroscena su Calafiori: l’affare è in corso

Non ci sono dubbi sul fatto che Giuntoli abbia già appuntato sul proprio taccuino diversi nomi come possibili colpi per migliorare la squadra. Calciatori che non dovranno essere colpi istantanei, ma elementi in grado di aprire un nuovo ciclo vincente in bianconero. Un nome caldo continua a essere quello di Riccardo Calafiori, stella del Bologna e della nazionale azzurra.

A fine maggio la Juve si accorda con il bologna per la cifra di 25 milioni + 2 di bonus.

Poi gli Europei da protagonista portano il Bologna ad alzare le richieste.

Il procuratore ed il ragazzo sono fermi e categorici: “solo la Juve”.

E così diventa… — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) June 28, 2024

Edoardo Mecca su X ha raccontato un clamoroso retroscena di mercato. Vale a dire il fatto che la Juve già a fine maggio aveva trovato un accordo con il Bologna per il suo trasferimento, a 25 milioni di euro più bonus. Ma proprio le prestazioni di Calafiori hanno fatto lievitare il suo prezzo. Tuttavia l’intenzione del difensore è quella di giocare a Torino, per cui si tratterà ancora per trovare un accordo tra le parti.