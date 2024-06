“Offerta ufficiale per Chiesa”: ecco cosa sta succedendo

Sta per iniziare il mese di luglio con il calciomercato che si fa sempre più incandescente per la Juventus.

Mancano sempre meno giorni all’inizio della nuova stagione agonistica per i bianconeri, che stanno cercando rinforzi tutte le zone del campo per far sì che si possa puntare al traguardo importanti sia in Italia che in Europa.

La Juventus ha scelto di affidarsi a Thiago Motta come nuovo allenatore al posto di Massimiliano Allegri. La dirigenza dunque dovrà mettere a disposizione dell’ex tecnico del Bologna i giocatori adatti alle sue idee di gioco. Già nel corso delle ultime settimane sono stati tanti possibili colpi accostati ai bianconeri, ma ci sono davanti ancora due mesi di tempo per completare l’organico e tutto sembra essere possibile. Perché se da un lato la Juventus dovrà fare degli investimenti importanti sul fronte degli acquisti, dall’altro non sono da escludere nemmeno delle cessioni eccellenti di elementi attualmente facenti parte della squadra.

Juventus, in arrivo la prima offerta ufficiale per Chiesa

Uno dei calciatori che continua ad essere sull’elenco dei partenti è Federico Chiesa. Il figlio d’arte ha il contratto in scadenza nel 2025 e all’orizzonte non si parla di rinnovo. Ecco perché la Juve intende cederlo presto per non correre poi il rischio di vederlo partire a parametro zero nell’estate del prossimo anno.

🚨ESCLUSIVA: La @OfficialASRoma nella giornata di domani invierà alla @juventusfc una prima offerta ufficiale di circa 20-25 milioni per #Chiesa 🟡🔴 pic.twitter.com/VncJhe4awv — Sebastiano Sarno (@Seby_Sarno_) June 29, 2024

Napoli e Roma sono le due squadre che al momento sono maggiormente interessate a Chiesa, reduce da un Europeo non certo esaltante. Il giornalista Sebastiano Sarno su X ha rivelato come oggi sarà un giorno importante per il calciatore. Chiuso Euro 2024 per l’azzurro, ora si fa sul serio. Con la Roma che formulerà un’offerta ufficiale di circa 20-25 milioni di euro per assicurarsi l’attaccante, molto stimato da De Rossi.